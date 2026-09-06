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Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 7 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una marcada amplitud térmica.

EL TIEMPO en Tucumán. El pronóstico para este lunes.
EL TIEMPO en Tucumán. El pronóstico para este lunes.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este lunes 7 en Tucumán una suba de temperatura con 19°C de máxima y 5°C de mínima, iniciando una semana más templada.
  • Tras un domingo frío con apenas 10°C de máxima, la jornada presentará una amplitud térmica de 14 grados, con una mañana fría y una tarde agradable.
  • El ascenso térmico continuará en los próximos días en la provincia, alcanzando marcas máximas de hasta 23°C durante el miércoles y el jueves.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán comenzará a cambiar este lunes 7 de septiembre. Después de un domingo frío, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un importante ascenso de la temperatura durante la jornada en San Miguel de Tucumán.

Según el pronóstico, la mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 19°C, por lo que se espera una tarde considerablemente más agradable que la del domingo.

Cómo estará el tiempo este lunes en Tucumán

El lunes 7 de septiembre tendrá una mañana fría, con temperaturas cercanas a los 5°C. Sin embargo, con el correr de las horas el ambiente se irá templando y la temperatura llegará hasta los 19°C durante la tarde.

El pronóstico del SMN anticipa:

Temperatura mínima: 5°C.

Temperatura máxima: 19°C.

Temperatura durante la mañana: fría, con un rápido ascenso térmico.

Temperatura durante la tarde: agradable, cercana a los 19°C.

Viento: condiciones que acompañarán el ascenso de temperatura.

La amplitud térmica será uno de los principales aspectos de la jornada: entre la mínima y la máxima habrá una diferencia de 14 grados.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán durante la semana

El ascenso térmico continuará durante los próximos días. El pronóstico extendido del SMN anticipa temperaturas cada vez más elevadas:

Martes 8: mínima de 6°C y máxima de 22°C.

Miércoles 9: mínima de 9°C y máxima de 23°C.

Jueves 10: mínima de 13°C y máxima de 23°C.

Viernes 11: mínima de 12°C y máxima de 22°C.

Sábado 12: mínima de 10°C y máxima de 15°C.

De esta manera, el lunes marcará el inicio de una semana con temperaturas en ascenso en Tucumán. El miércoles y jueves serían los días más cálidos, con máximas previstas de 23°C.

Del frío a temperaturas más agradables

El cambio será notorio: de una máxima de apenas 10°C durante el domingo, Tucumán pasará a 19°C este lunes y superará los 20°C desde el martes.

Para quienes tengan actividades al aire libre, la principal recomendación será contemplar la diferencia entre una mañana fría y una tarde mucho más templada, especialmente al momento de elegir la vestimenta.

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