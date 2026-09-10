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Personal abrió una vacante para atención al cliente en Tucumán: qué requisitos pide

La búsqueda es para su oficina comercial e incluye atención al cliente, resolución de reclamos y tareas de venta. También ofrece prepaga, descuentos y beneficios educativos.

BÚSQUEDA. Personal abrió una vacante para sumar personal a su oficina comercial de Tucumán.
BÚSQUEDA. Personal abrió una vacante para sumar personal a su oficina comercial de Tucumán. / LINKEDIN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Personal abrió una búsqueda laboral en Tucumán para incorporar empleados a su oficina comercial en atención al cliente, gestión administrativa y ventas.
  • El puesto exige secundario completo y manejo informático. A cambio, la compañía ofrece medicina prepaga, bonificaciones en conectividad y acceso a capacitaciones.
  • La postulación permanece abierta de forma online sin fecha de cierre fijada, ofreciendo una vía de inserción laboral formal en telecomunicaciones dentro de la provincia.
Resumen generado con IA

Personal abrió una búsqueda laboral en Tucumán para sumar personal a su oficina comercial. La propuesta apunta a personas que puedan desenvolverse en atención al cliente, acompañar gestiones comerciales y administrativas y detectar oportunidades de venta. Uno de los principales requisitos es contar con el secundario completo.

La empresa no exige una carrera específica para postularse, aunque valora la formación vinculada con marketing, ventas o experiencia del cliente. También solicita manejo de herramientas informáticas y de los sistemas de gestión que se utilizan en la operación diaria.

Qué tareas tiene el puesto

La vacante combina atención al cliente con funciones comerciales y administrativas.

Entre las principales tareas está asesorar a quienes se acerquen a la oficina sobre los diferentes servicios de la compañía, brindar soporte ante consultas y resolver reclamos.

El puesto también implica identificar necesidades y detectar oportunidades de venta de productos y servicios. La empresa señala que busca personas capaces de atender con cordialidad y acompañar al cliente durante cada gestión.

Qué requisitos pide Personal

Para poder participar de la búsqueda hay algunos requisitos que la empresa marca como excluyentes.

El primero es contar con secundario completo. Además, al momento de realizar la postulación será obligatorio adjuntar el currículum vitae.

Personal también indica que valorará a quienes tengan formación en carreras relacionadas con Marketing, Ventas o Experiencia del Cliente (CX), aunque aclara que este punto no es excluyente.

BÚSQUEDA. Personal abrió una vacante para sumar personal a su oficina comercial de Tucumán. BÚSQUEDA. Personal abrió una vacante para sumar personal a su oficina comercial de Tucumán. / CAPTURA DE PANTALLA

En cuanto a las habilidades específicas, se solicita manejo de herramientas informáticas y de gestión interna, necesarias para registrar y resolver las distintas operaciones que se realizan desde la oficina comercial.

Qué beneficios ofrece la empresa

Además del puesto, Personal detalla una serie de beneficios para quienes formen parte de la compañía:

- Cobertura de medicina prepaga para el trabajador y su grupo familiar a cargo,

- Descuentos y bonificaciones en servicios de Personal y Flow, como internet, telefonía móvil y entretenimiento.

También ofrece acceso libre a una plataforma digital de contenidos de aprendizaje y bonificaciones especiales en universidades.

La propuesta incluye, además, incentivos vinculados con el desempeño y un programa de referidos con reconocimiento económico.

Cómo postularse a la búsqueda de Personal en Tucumán

La convocatoria corresponde al equipo de la Oficina Comercial Tucumán y la postulación se realiza de manera online.

Antes de enviar la solicitud conviene tener actualizado el CV, ya que cargarlo forma parte de los requisitos obligatorios de la búsqueda.

REQUISITOS. La empresa pide secundario completo y manejo de herramientas informáticas para participar de la convocatoria. REQUISITOS. La empresa pide secundario completo y manejo de herramientas informáticas para participar de la convocatoria. / CAPTURA DE PANTALLA

Al momento de completar la postulación también es recomendable detallar cualquier experiencia previa relacionada con atención al público, ventas o resolución de consultas, además del manejo de herramientas digitales.

La publicación no establece una fecha concreta de cierre, por lo que quienes estén interesados pueden postularse mientras la convocatoria permanezca activa.

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