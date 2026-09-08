Nueva variante de coronavirus en Argentina: detectaron los primeros casos de BA.3.2

Nueva variante de Coronavirus en Argentina

La circulación del SARS-CoV-2 se mantuvo relativamente baja y estable durante 2026, al menos hasta los análisis relevados hasta la Semana Epidemiológica 31, entre el 2 y el 8 de agosto. En las últimas cuatro semanas, se detectaron cuatro casos entre 778 internados estudiados, además de una codetección con VSR. Entre las personas internadas se mantuvieron bajos los niveles de detección en la vigilancia universal y no se detectaron fallecimientos durante la última semana.