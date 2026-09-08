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Nueva variante de coronavirus en Argentina: detectaron los primeros casos de BA.3.2

El nuevo linaje fue detectado en tres personas de Buenos Aires y, por ahora, representa un riesgo adicional bajo para la salud pública.

Nueva variante de coronavirus en Argentina: detectaron los primeros casos de BA.3.2
Foto: Perfil
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Laboratorio Nacional detectó este lunes los tres primeros casos en el país de la variante BA.3.2 de coronavirus en Buenos Aires mediante vigilancia genómica.
  • Surgido en Sudáfrica en 2024, el linaje afectó a tres adultos bonaerenses, uno con comorbilidades. La circulación general del virus se mantiene baja y sin muertes recientes.
  • Las autoridades calificaron a BA.3.2 de riesgo bajo al no mostrar mayor gravedad ni ventaja de crecimiento, aunque destacan la vacunación ante su escape inmunológico.
Resumen generado con IA

El Laboratorio Nacional de Referencia informó este lunes la detección de una nueva variante del SARS CoV-2. El linaje BA.3.2. se encontró en el marco de la vigilancia genómica de Covid-19 que apareció por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 y fue clasificado como Variante Bajo Monitoreo, según anunció el último Boletín Epidemiológico Nacional.

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“Hasta el momento no ha demostrado una ventaja de renacimiento sostenido frente a ninguna de las variantes cocirculantes”, informó el BEN. Además, no se registró una mayor gravedad, hospitalizaciones o mortalidad vinculada a esta variante.

BA.3.2.: una variante de Coronavirus de riesgo bajo

En cambio, sí se detectó un mayor escape inmunológico que fue calificado de riesgo moderado. Esto implica que los virus escapan con mayor facilidad al sistema inmunológico, razón por la cual las vacunas continúan siendo indispensables para prevenir casos de gravedad y atenuar los contagios.

A pesar de su capacidad de escape inmunológico, no ha demostrado una ventaja de crecimiento sostenida frente a las variantes circulantes predominantes. Los estudios genotípicos disponibles describen menor infectividad intrínseca, menor fusogenicidad y menor capacidad de unión a ACE2 que algunos linajes descendientes de JN.1, como LP.8.1, NB.1.8.1 y XFG.

En definitiva, el BEN informó que la evidencia disponible sugiere que BA.3.2. representa un riesgo adicional bajo para la salud pública respecto de otros linajes que también descienden de Ómicron.

Nueva variante de Coronavirus en Argentina

La circulación del SARS-CoV-2 se mantuvo relativamente baja y estable durante 2026, al menos hasta los análisis relevados hasta la Semana Epidemiológica 31, entre el 2 y el 8 de agosto. En las últimas cuatro semanas, se detectaron cuatro casos entre 778 internados estudiados, además de una codetección con VSR. Entre las personas internadas se mantuvieron bajos los niveles de detección en la vigilancia universal y no se detectaron fallecimientos durante la última semana.

En lo que va de 2006 se secuenciaron 132 genomas SARS-CoV-2 en lo que respecta a la vigilancia genómica. Entre el 26 de abril y el 18 de julio, se secuenciaron 21 de los cuales nueve casos correspondieron al linaje XFG; ocho casos, al SW.1.; un caso a XFV.

Tres de esos casos fueron identificados como pertenecientes a BA.3.2, todos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires. Los contagiados fueron un adulto y dos adultos mayores. Uno de los casos correspondió a un paciente internado con comorbilidades y ninguno de ellos registró condición de fallecido.

Situación global de la nueva variante de Coronavirus

Durante los primeros meses de 2026, la detección de BA.3.2. se mplió a múltiples países y alcanzó proporciones cercanas al 0% de las secuencias notificadas a nivel global en las semanas 4 y 5, aunque con dinámica heterogénea entre países. Hasta febrero se había detectado en, al menos, 23 países.

Luego, se registraron casos en cuatro países más, sin presencia en Sudamérica.

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