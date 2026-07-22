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La gripe pierde fuerza en Tucumán, pero Salud advierte por la circulación de otro virus de influenza

El monitoreo sanitario mostró un escenario estable en la provincia, con menos casos de enfermedades estacionales, pero las autoridades pidieron mantener las medidas de prevención durante el invierno.

Las autoridades destacaron la mejora de los indicadores epidemiológicos
Las autoridades destacaron la mejora de los indicadores epidemiológicos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Salud de Tucumán informó esta semana que la gripe A descendió, pero advirtió sobre la llegada de influenza B y reforzó la vacunación poblacional.
  • Tras superar el pico de influenza A y controlar el dengue, las autoridades detectaron rinovirus, VSR e influenza B, ofreciendo vacunas gratis en 340 centros.
  • Se busca inmunizar a grupos de riesgo y embarazadas para prevenir reinfecciones graves y reducir las internaciones neonatales por afecciones respiratorias en invierno.
Resumen generado con IA

El escenario epidemiológico de Tucumán muestra señales alentadoras. Los casos de gripe continúan en descenso tras haber superado el pico estacional, el dengue mantiene una tendencia decreciente y no se registraron nuevos contagios de chikungunya durante la última semana. Sin embargo, las autoridades sanitarias pidieron no bajar la guardia ante la circulación de otros virus respiratorios y reforzaron el llamado a la vacunación.

Ese fue el panorama presentado durante una nueva sala de situación epidemiológica realizada en el despacho del secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Miguel Ferre Contreras. Del encuentro participó el equipo de la Dirección de Epidemiología, encabezado por Romina Cuezzo, que expuso el informe actualizado sobre los principales eventos de interés sanitario en Tucumán.

Según el reporte, la provincia atraviesa un momento de estabilidad sanitaria. En materia de enfermedades transmitidas por mosquitos, no se notificaron nuevos casos de chikungunya desde la semana epidemiológica 26, mientras que el dengue continúa en retroceso tanto en Tucumán como en el resto del país.

En cuanto a las patologías respiratorias, Ferre Contreras explicó que la provincia ya dejó atrás el período de mayor circulación de gripe, que se registró entre las semanas epidemiológicas 16 y 22. Desde entonces, los contagios muestran una disminución sostenida. A su vez, la bronquiolitis en niños se mantiene dentro de los valores esperados para esta época del año.

"Desde la Dirección de Epidemiología se analiza el escenario internacional, nacional y provincial de las patologías que representan un interés para la salud pública. Esto permite conocer la situación y tomar decisiones oportunas", sostuvo el funcionario.

Atención a los virus respiratorios

Pese a la mejora general, el análisis epidemiológico identificó que el rinovirus y el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) son actualmente los agentes de mayor circulación en la provincia. Además, se detectó la aparición de influenza B, luego de varios meses en los que predominó la influenza A H3N2.

Frente a este escenario, Ferre Contreras recordó que una persona que ya padeció gripe durante esta temporada puede volver a enfermarse debido a la circulación de otra variante del virus.

Por ese motivo, destacó la decisión del Ministerio de Salud Pública de ampliar la vacunación antigripal a toda la población, con especial énfasis en los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores de 65 años y niños menores de dos años que aún no recibieron la dosis correspondiente.

"La vacunación es fundamental porque estas personas tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. Incluso quienes ya tuvieron gripe pueden volver a enfermarse por la circulación de otro tipo de influenza", explicó.

Las dosis están disponibles de manera gratuita en los 340 vacunatorios públicos de Tucumán y también en los distintos operativos sanitarios que se realizan en toda la provincia.

El secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Miguel Ferre Contreras. El secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Miguel Ferre Contreras.

Vacunación durante el embarazo

Las autoridades también insistieron en la importancia de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio para las embarazadas que cursan entre las 32 y 36 semanas de gestación.

Ferre Contreras señaló que esta estrategia protege a los bebés durante sus primeros seis meses de vida, etapa en la que el virus puede provocar cuadros respiratorios graves.

"Desde que se implementó esta vacuna en la provincia, hace tres años, se observa una disminución de las internaciones neonatales por esta causa", afirmó.

Evitar la automedicación

Ante el descenso de las temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias propias del invierno, el funcionario también recomendó evitar la automedicación y consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas.

"Es importante no automedicarse, incluso frente a síntomas que parecen leves, porque la medicación puede enmascarar la evolución de una enfermedad. Si una persona tiene fiebre, los consultorios de febriles continúan funcionando en las guardias de los centros de salud", indicó.

Según explicó, una consulta médica oportuna permite arribar a un diagnóstico preciso, iniciar el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones.

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