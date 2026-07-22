La gripe pierde fuerza en Tucumán, pero Salud advierte por la circulación de otro virus de influenza

En cuanto a las patologías respiratorias, Ferre Contreras explicó que la provincia ya dejó atrás el período de mayor circulación de gripe, que se registró entre las semanas epidemiológicas 16 y 22. Desde entonces, los contagios muestran una disminución sostenida. A su vez, la bronquiolitis en niños se mantiene dentro de los valores esperados para esta época del año.