Rival confirmado: Turquía definió a sus cinco jugadores para visitar a la Argentina por la Copa Davis en Neuquén

En cuanto al poderío del conjunto visitante —ubicado en el puesto 33° del ranking de naciones de la ITF—, Alkaya y Erel asoman como las principales cartas para los duelos de singles, ambos transitando el mejor momento de sus trayectorias y con antecedentes clave en el triunfo 3-1 frente a Eslovenia en febrero pasado. Duran quedará como alternativa para el cuadro individual, mientras que Azkara (ganador de dos títulos Challenger) y Kosaner, de apenas 17 años, conformarán la dupla para el punto del dobles. El único antecedente oficial entre ambos países data de 1964, con un contundente 5-0 en favor de Argentina en Estambul.