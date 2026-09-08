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Rival confirmado: Turquía definió a sus cinco jugadores para visitar a la Argentina por la Copa Davis en Neuquén

El capitán Erhan Oral oficializó la nómina encabezada por Mert Alkaya y Yanki Erel para la serie del 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che. El equipo de Javier Frana buscará el regreso a los Qualifiers y su victoria número 100 en un cruce inédito en la Patagonia.

LISTO. El estadio Ruca Che en Neuquén será la sede del cruce ante los turcos.
LISTO. El estadio Ruca Che en Neuquén será la sede del cruce ante los turcos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Turquía confirmó su equipo para enfrentar a Argentina el 19 y 20 de septiembre en Neuquén, por los playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis.
  • La serie se jugará en el estadio Ruca Che sobre cancha rápida. El conjunto turco, liderado por Mert Alkaya, no enfrentaba a la formación argentina desde 1964.
  • El duelo marcará el debut del torneo en la Patagonia y definirá el pase a los Qualifiers, donde el seleccionado argentino buscará su triunfo histórico número 100.
Resumen generado con IA

El equipo de Turquía ya tiene a sus cinco representantes para medirse ante la Argentina por los playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis. El capitán Erhan Oral confirmó la lista de convocados que viajará al país para disputar la eliminatoria el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che de Neuquén: Mert Alkaya (300° del ranking ATP), Yanki Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (212° en la modalidad de dobles) y el juvenil Kaan Isik Kosaner (1774°).

La serie marcará la primera vez que la Copa Davis desembarca en la Patagonia. El combinado albiceleste volverá a presentarse ante su público luego de dos años y medio, con entradas totalmente agotadas en apenas 30 minutos para colmar las 3.000 localidades del recinto neuquino. Para la ocasión, la Asociación Argentina de Tenis dispuso una superficie rápida bajo techo de GreenSet (velocidad media 3), diseñada especialmente para favorecer la adaptación de las raquetas locales tras la gira norteamericana de cemento y en la antesala de los compromisos de pista cubierta en Asia y Europa.

En cuanto al poderío del conjunto visitante —ubicado en el puesto 33° del ranking de naciones de la ITF—, Alkaya y Erel asoman como las principales cartas para los duelos de singles, ambos transitando el mejor momento de sus trayectorias y con antecedentes clave en el triunfo 3-1 frente a Eslovenia en febrero pasado. Duran quedará como alternativa para el cuadro individual, mientras que Azkara (ganador de dos títulos Challenger) y Kosaner, de apenas 17 años, conformarán la dupla para el punto del dobles. El único antecedente oficial entre ambos países data de 1964, con un contundente 5-0 en favor de Argentina en Estambul.

Del lado nacional, Javier Frana afrontará su primera serie como capitán en condición de local con un plantel de jerarquía (10° del escalafón mundial): Francisco Cerúndolo (25°), Thiago Tirante (42°) y Mariano Navone (49°) para los puntos de individuales, acompañados por los doblistas de elite Guido Andreozzi (15°) y Andrés Molteni (61°). La formación presentará las ausencias destacadas de Tomás Etcheverry (por determinación técnica) y Horacio Zeballos (por motivos personales y trámites migratorios). El cruce se abrirá el sábado 19 con los dos primeros partidos de singles, mientras que el domingo 20 se disputará el duelo de dobles y, de ser necesario, los dos últimos cruces individuales que definirán el pase a los Qualifiers 2027.

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