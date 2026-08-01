Argentina presentó la serie de Copa Davis que jugará contra Turquía en Neuquén

Del lanzamiento participaron el gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, el vicepresidente Mariano Zabaleta, el titular de YPF, Horacio Marín, y la ministra de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, Josefina Codermatz. Durante la presentación destacaron el impacto deportivo y turístico que tendrá el evento para la provincia.