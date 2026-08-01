Argentina presentó la serie de Copa Davis que jugará contra Turquía en Neuquén

Resumen para apurados
- La AAT presentó la serie de Copa Davis que Argentina jugará ante Turquía el 19 y 20 de septiembre en Neuquén, buscando el pase a los Qualifiers 2027.
- El cruce será en el estadio Ruca Che bajo techo y marca el regreso de la localía tras dos años y medio, siendo la primera vez que el torneo llega a la Patagonia.
- El choque impulsará la federalización del tenis, promoverá el turismo local y le permitirá al equipo argentino intentar alcanzar su victoria número 100 en la historia.
La serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, correspondiente al Grupo Mundial I, fue presentada oficialmente en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de Neuquén. El enfrentamiento se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, que albergará por primera vez una eliminatoria del certamen en la Patagonia.
Del lanzamiento participaron el gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, el vicepresidente Mariano Zabaleta, el titular de YPF, Horacio Marín, y la ministra de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, Josefina Codermatz. Durante la presentación destacaron el impacto deportivo y turístico que tendrá el evento para la provincia.
Las autoridades de la AAT remarcaron que la elección de Neuquén forma parte del proceso de federalización del tenis argentino. Además, coincidieron en que la presencia del equipo nacional servirá para acercar este deporte a nuevos jóvenes y fortalecer su desarrollo en distintas regiones del país.
Un regreso con valor histórico
La serie marcará el regreso de Argentina como local después de dos años y medio, ya que la última presentación en el país había sido ante Kazajistán, en Rosario, durante 2024. También será la primera vez que la Copa Davis llegue a la Patagonia.
El remodelado estadio Ruca Che, con capacidad para 3.000 espectadores y cancha rápida bajo techo, recibirá al equipo capitaneado por Javier Frana, que buscará clasificar a los Qualifiers 2027 y alcanzar la victoria número 100 de Argentina en la historia de la competencia.