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Cómo es el plan que prepara Tucumán para enfrentar los efectos de El Niño

El Niño alcanzaría una intensidad inédita en las últimas cuatro décadas y sus efectos podrían extenderse hasta 2027. En Tucumán ya comenzaron a preparar un plan para anticiparse a sus consecuencias.

Cómo es el plan que prepara Tucumán para enfrentar los efectos de El Niño
Foto: Infobae
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Salud de Tucumán activó hoy un plan sanitario preventivo en la provincia para mitigar los efectos climáticos extremos ante la llegada del fenómeno El Niño.
  • La medida articula áreas de emergencia y epidemiología para capacitar personal, garantizar agua potable, proveer medicamentos y combatir brotes de dengue e inundaciones.
  • Según la OMM, este fenómeno alcanzará una intensidad histórica no vista en 40 años, con impactos en temperaturas y precipitaciones que podrían prolongarse hasta 2027.
Resumen generado con IA

Los especialistas de los observatorios meteorológicos del mundo están advirtiendo por la intensidad que tendrá esta temporada El Niño. El aumento de temperaturas en las aguas superficiales del Pacífico incide en las condiciones meteorológicas de regiones a miles de kilómetros de distancia en todo el mundo y Tucumán no será la excepción durante los próximos meses.

El Niño y una señal que los lapachos ya muestran en Tucumán

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El Ministerio de Salud Pública de Tucumán comenzó a trabajar en un plan para atenuar las consecuencias que este fenómeno podría generar entre la población. Se trata de un trabajo articulado que intenta prevenir para abordar la problemática de forma efectiva. El plan articula prevención, vigilancia epidemiológica, asistencia sanitaria, recursos humanos, medicamentos, insumos, infraestructura, emergencias y comunicación.

Planificación para la temporada fuerte de El Niño

El aumento de la temperatura del océano Pacífico tiene incidencia, principalmente, en las precipitaciones y sequías de las regiones en las que impacta. Ante esta situación, las autoridades de Tucumán iniciaron la planificación integral de un proceso que articule diagnóstico, identificación de necesidades y fortalecimiento del uso de recursos.

El encuentro contó con la participación de personal de Salud, Salud Ambiental, Emergencias 107, Infraestructura, Gestión Sanitaria, Epidemiología, Recursos Humanos y Hospital Móvil.

Como parte de las primeras acciones previstas se encuentra la capacitación de los recursos humanos, el repaso y la actualización de guías clínicas y tratamientos vinculados con golpes de calor, enfermedades hídricas, quemaduras y enfermedades producidas por picaduras de distintos animales.

Riesgo de enfermedades, disponibilidad de agua y medicamentos

Las condiciones climáticas vinculadas a El Niño pueden aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti como el dengue, zika y chikungunya. En Tucumán, el equipo de EGI Dengue tendrá un papel fundamental en el fortalecimiento de las estrategias de vigilancia, prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, junto con Salud Ambiental y el Siprosa.

Para garantizar el acceso a agua segura y potable, fundamental para transitar esta temporada con buena salud, se continuará haciendo análisis de vigilancia de la calidad del agua.

El Niño: un experto comparó el fenómeno con una película de un gran desastre natural

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Las últimas inundaciones de Lamadrid constituyen uno de los ejemplos más recientes de lo que demandan este tipo de contingencias. Por ello, también se hará un análisis para prever que todos los medicamentos necesarios estén disponibles.

El Niño, más potente que en los últimos 40 años

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño alcanzará su punto máximo a fin de este año, aunque sus repercusiones en el clima continuarán hasta bien entrado 2027.

“El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo”, afirmó la agencia de la ONU.

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