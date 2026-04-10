Glaciar Perito Moreno: el desplazamiento récord que sorprendió en solo tres meses

Resumen para apurados
- El glaciar Perito Moreno registró una pérdida récord de 0,8 km² en 97 días durante el verano 2025-2026 en Santa Cruz, según un monitoreo crítico del centro científico Glaciarium.
- El desprendimiento de 80 hectáreas representa el 25% de la superficie perdida en los últimos 15 años. El frente se alejó 420 metros de la costa, superando registros de inicios de siglo.
- Este fenómeno marca un cambio drástico en la dinámica del emblemático macizo. Su retroceso sin precedentes alerta a la ciencia sobre la aceleración del impacto climático en la región.
La inmensidad del Perito Moreno se pone a disposición de quienes lo visitan. Este coloso de hielo, que se extiende por 60 metros de altura sobre el agua, no niega el acceso a nadie. Sus senderos pueden llevar a enfrentarse cara a cara con las bóvedas desplomadas ante el movimiento del ventisquero. Por décadas, este gigante se mantuvo firme mientras otras formaciones retrocedían; sin embargo, los últimos reportes científicos reformulan por completo lo que se creía de este macizo.
Los recientes indicadores de Glaciarium, el Centro de Interpretación de los Glaciares en El Calafate, demostraron que el Perito Moreno cumplió un desplazamiento récord. En apenas 97 días, la masa de hielo reveló una merma de 0,8 km², un insólito 25% de la superficie total evaporada en un lapso de 15 años: un registro sin antecedentes.
Un monitoreo crítico en la Patagonia
El repliegue del coloso continúa mostrando cifras que preocupan por su magnitud y velocidad. El centro de interpretación dio a conocer los resultados de un monitoreo realizado durante el verano 2025-2026, que confirma un retroceso sin precedentes en el frente de la unidad.
El estudio, publicado por Ahora Calafate, se enmarca en un proyecto de seguimiento que comprendió el período veraniego actual. Allí, el relevamiento dio cuenta de un desfasaje récord para el Perito Moreno. En tres meses, perdió unas 80 hectáreas, algo que en una década y media de observación nunca había sucedido. Por ese lapso, el área afectada fue de 2,4 km². Estos 0,8 km² perdidos en tan solo 97 días representan una cuarta parte del total histórico.
Cronología de una pérdida acelerada
Los datos precisos permiten comprender el ritmo de la contracción. Entre el 19 de noviembre de 2025 y el 22 de enero de 2026 (64 días), el gigante perdió 0,36 km² de superficie. Desde el 22 de enero al 4 de febrero (13 días), la disminución fue de 0,18 km² adicionales.
Y en los 20 días siguientes, hasta el 24 de febrero, se registró una reducción de otros 0,26 km². El total del ciclo de casi un trimestre es de 0,8 kilómetros cuadrados de pérdida. Durante la celebración del 15° Aniversario de Glaciarium, el científico Pedro Skvarca reveló que en ese periodo el Glaciar Perito Moreno había reducido 2,4 km² de su extensión.
Comparación histórica y distancias
El retroceso también se midió en distancia respecto a la costa de Península de Magallanes. En sucesivos vuelos el frente se fue alejando 233 metros, luego 274 metros, después 312 metros y finalmente 420 metros. El informe incluye además una referencia histórica que dimensiona la gravedad del fenómeno: hace 126 años, en marzo de 1900, el explorador Rudolf Hauthal había medido el frente a unos 650 metros de la costa.
En 1908, el científico Quensel lo registró a 325 metros del litoral. Sin embargo, en la actualidad la pared ya se encuentra a 420 metros, superando aquella medición de comienzos del siglo XX. Las imágenes comparativas difundidas permiten observar con claridad la escala del fenómeno registrado durante el verano 2025-2026, un comportamiento que marca un cambio significativo en la dinámica de uno de los emblemas naturales más importantes del mundo.