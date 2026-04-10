Glaciar Perito Moreno: el desplazamiento récord que sorprendió en solo tres meses

La inmensidad del Perito Moreno se pone a disposición de quienes lo visitan. Este coloso de hielo, que se extiende por 60 metros de altura sobre el agua, no niega el acceso a nadie. Sus senderos pueden llevar a enfrentarse cara a cara con las bóvedas desplomadas ante el movimiento del ventisquero. Por décadas, este gigante se mantuvo firme mientras otras formaciones retrocedían; sin embargo, los últimos reportes científicos reformulan por completo lo que se creía de este macizo.