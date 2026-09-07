Emiliano Estrada cruzó a Sturzenegger por los créditos del Banco Nación para comprar autos: “La tasa de interés más alta del mundo”
La discusión surgió a partir de una publicación del funcionario de Javier Milei, quien defendió la nueva línea de financiamiento del Banco Nación y sostuvo que una tasa elevada puede funcionar como una señal para que otros bancos ingresen al mercado con ofertas más competitivas.
Resumen para apurados
- Emiliano Estrada criticó a Federico Sturzenegger por lanzar créditos del Banco Nación para autos a tasa UVA + 19%, al considerar que encarece el costo real para el comprador.
- El funcionario defendió el plazo a cinco años y afirmó que la tasa fomentará la competencia privada, mientras que Estrada advirtió que el banco fija la referencia del mercado.
- La polémica expone visiones opuestas sobre la desregulación y el rol de la banca pública en el acceso a bienes durables y el costo futuro del crédito automotor en el país.
El exministro de Economía de Salta y exdiputado nacional Emiliano Estrada cuestionó duramente al secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por la nueva línea de créditos del Banco Nación para la compra de automóviles, que ofrece financiamiento en UVA a una tasa del 19%.
Estrada apuntó contra los argumentos utilizados por Sturzenegger para defender el préstamo y cuestionó tanto el nivel de la tasa como la idea de que los consumidores simplemente pueden rechazar el crédito si consideran que resulta caro.
“Sinceramente nunca hubo en Argentina un funcionario tan boludo y cínico como este tipo”, afirmó Estrada al referirse a Sturzenegger.
La discusión surgió a partir de una publicación del funcionario de Javier Milei, quien defendió la nueva línea de financiamiento del Banco Nación y sostuvo que una tasa elevada puede funcionar como una señal para que otros bancos ingresen al mercado con ofertas más competitivas.
Estrada cuestionó la tasa de los créditos del Banco Nación
Uno de los principales cuestionamientos del exdiputado estuvo dirigido al modo en que se presenta el costo del financiamiento.
“Cuando alguien te ofrece un crédito mirando la cuota en vez de la tasa, te está cagando. Es exactamente la forma en la que lo analiza quien no tiene educación financiera: ‘La puedo pagar a la cuota’”, sostuvo Estrada.
Sturzenegger había explicado que un préstamo en UVA a cinco años, con una tasa del 19%, implica inicialmente una cuota de aproximadamente $260.000 por cada $10 millones solicitados, aunque ese importe se actualiza de acuerdo con la evolución de la inflación.
Para Estrada, el dato relevante no debe ser solamente el valor inicial de la cuota, sino el costo del financiamiento y la evolución de la deuda.
“Estamos hablando de la tasa de interés más alta del mundo”, afirmó el exministro salteño.
“Si no te gusta la tasa, pasás”: la respuesta de Estrada a Sturzenegger
Otro de los argumentos del funcionario de Milei que generó la reacción de Estrada fue la idea de que los consumidores no están obligados a tomar el crédito y que, si la tasa resulta elevada, simplemente pueden elegir otra alternativa.
“El concepto de ‘si no te gusta la tasa, pasás y listo’ es válido para el Banco ‘Los Pepitos’, no para el BNA que es el banco con mayor porción del mercado”, sostuvo.
Para graficar su argumento, Estrada recurrió a una comparación con el mercado de bebidas gaseosas.
“Es como que me digas que el precio de la Coca Cola no tiene impacto en el precio de la Manaos. Si Coca Cola cobra $12.000 una botella, Manaos sabe que puede subir los precios y seguir siendo ‘barata’”, explicó.
Su planteo apunta a que el costo de financiamiento ofrecido por el principal banco público del país puede funcionar como referencia para el resto del mercado, aun cuando existan otras entidades que ofrezcan alternativas.
La discusión por el precio de los autos y el financiamiento
Estrada también cuestionó el argumento de que separar el precio del automóvil del costo financiero representa necesariamente una ventaja para los consumidores.
“La realidad es que si vos vas a pagar un auto cash o financiado, el precio en los que ‘financian a tasa cero’ es el mismo. Vos lo que le ofrecés ahora es que si lo financian le cobrás 25%”, afirmó.
Y agregó, en tono irónico: “¿Sos boludo o te criaron con leche vencida?”.
Según su análisis, el financiamiento puede terminar incrementando de manera efectiva el costo que paga quien compra el vehículo a crédito, especialmente si el precio de contado y las condiciones de financiación no se comparan de manera adecuada.
“A ese tipo le vas a incrementar efectivamente el valor del auto. Bien que encima pierde valor”, señaló.
Qué dijo Sturzenegger sobre los nuevos créditos para comprar autos
Sturzenegger defendió públicamente la nueva línea de créditos del Banco Nación para la compra de vehículos y destacó especialmente el plazo de financiación.
El funcionario señaló que el préstamo ofrece una tasa de UVA + 19% y un plazo de hasta cinco años. Según explicó, por cada $10 millones solicitados la cuota inicial ronda los $260.000 y luego se actualiza por inflación.
Para Sturzenegger, una de las principales ventajas de la iniciativa es justamente el plazo. Según su explicación, reducir la tasa del 19% al 12% tendría un impacto relativamente limitado sobre la cuota en un préstamo a cinco años, mientras que extender el período de devolución permite reducir considerablemente el pago mensual.
A modo de comparación, indicó que un crédito al 19% a tres años tendría una cuota cercana a los $366.000, frente a los $260.000 iniciales de la financiación a cinco años.
El funcionario también defendió la separación entre el costo del automóvil y el costo del financiamiento.
Estrada: “¿A qué economía te querés parecer cobrando el 25% de tasa real?”
El exministro de Economía de Salta cerró su crítica con otra pregunta dirigida al Gobierno nacional.
“¿A qué economía te querés parecer cobrando el 25% de tasa real?”, planteó Estrada.
La discusión se produce en medio del intento del Gobierno de ampliar el financiamiento para la compra de vehículos y, al mismo tiempo, promover un mercado de crédito privado con menor participación de subsidios estatales.
Sturzenegger sostuvo que una tasa elevada puede servir para demostrar que existe demanda y atraer posteriormente a inversores y entidades financieras dispuestas a ofrecer alternativas más económicas.
Según el funcionario, si la experiencia del Banco Nación demuestra que existe una demanda significativa de créditos para comprar autos, el mercado de capitales podría desarrollar instrumentos para canalizar el ahorro hacia ese tipo de financiamiento.
El objetivo, explicó, sería que los bancos y otros actores privados compitan posteriormente con mejores condiciones.
Para Estrada, en cambio, el nivel de la tasa constituye el principal problema de la propuesta y no puede analizarse únicamente a partir del valor de la cuota mensual.
La disputa expone así dos miradas contrapuestas sobre el financiamiento automotor: mientras el Gobierno destaca el plazo, la transparencia y la posibilidad de que el mercado genere nuevas ofertas, Estrada pone el foco en el costo real del crédito y el impacto que puede tener una tasa elevada sobre el precio final que paga el consumidor.