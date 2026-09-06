Banco Nación ofrece créditos UVA de hasta $100 millones para comprar autos 0 km y usados: tasas y cuotas

Resumen para apurados
- Banco Nación lanzó créditos UVA de hasta $100 millones para comprar autos nuevos y usados en Argentina desde el 7 de septiembre, buscando facilitar el financiamiento vehicular.
- El trámite es online con DNI y financia hasta el 100% del rodado a 60 meses, con tasas desde UVA + 19% y opción de tope salarial en más de 1.400 concesionarias del país.
- La línea reduce la cuota de inicio e impulsa el mercado automotor, aunque el costo final a largo plazo dependerá de la evolución de la inflación frente a los salarios.
El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para la compra de vehículos 0 km y usados, con préstamos de hasta $100 millones, financiación de hasta el 100% del valor del rodado y sin necesidad de constituir una prenda.
La nueva alternativa estará disponible desde este lunes 7 de septiembre y forma parte de la línea comercial “+Autos con BNA”. El financiamiento alcanza a automóviles, camionetas pick up y vehículos utilitarios, tanto nuevos como usados de hasta diez años de antigüedad.
El trámite se realiza de manera online y solo requiere la presentación del DNI, según informó la entidad.
Crédito UVA del Banco Nación: cuáles son las condiciones
La nueva línea permite acceder a préstamos de entre 12 y 60 meses de plazo y ofrece distintas tasas según el perfil del cliente.
Quienes cobran su sueldo o perciben su jubilación a través del Banco Nación podrán acceder a una tasa de UVA + 19% nominal anual (TNA).
Para los clientes que no cobran sus haberes en la entidad, la tasa será de UVA + 25% nominal anual.
Una de las particularidades del crédito es que incorpora una alternativa de tope de cuota ajustado por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Para esta opción, la afectación máxima de los ingresos netos se establece en el 25%.
Cómo se puede comprar un auto con el nuevo crédito
El Banco Nación permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo, por lo que el solicitante puede cubrir la totalidad del rodado mediante el préstamo, sujeto a la evaluación crediticia correspondiente.
La operación no requiere constituir una prenda sobre el vehículo.
La entidad también amplió su red comercial para esta operatoria: participan más de 1.400 concesionarias adheridas y 1.800 puntos de venta en todo el país.
Los clientes pueden optar entre el nuevo crédito UVA y la alternativa tradicional de financiación en pesos a tasa fija.
Crédito UVA o préstamo tradicional: cuál es la diferencia
El préstamo tradicional en pesos ofrece plazos de hasta 72 meses y una tasa nominal anual fija del 36% para quienes cobran sus haberes o jubilaciones en el Banco Nación. Para el resto de los clientes, la TNA asciende al 46%.
En esta modalidad, el banco permite afectar hasta el 35% de los ingresos para clientes que cobran sus haberes o prestaciones en la entidad, mientras que para el resto el límite es del 30%.
En cambio, el crédito UVA tiene un plazo máximo de 60 meses y ajusta el capital por la evolución de la UVA, aunque incorpora la posibilidad de un tope de cuota vinculado al CVS.
Cuánto sería la cuota de un crédito de $10 millones
El Banco Nación difundió como referencia un ejemplo para un préstamo de $10 millones a 60 meses.
Para un cliente que cobra su sueldo en la entidad, la cuota inicial estimada del crédito UVA parte de $292.656, mientras que en el préstamo tradicional en pesos sería de aproximadamente $424.330.
Para los clientes de cartera abierta, la cuota inicial estimada del crédito UVA es de $343.333, frente a $508.664 de la alternativa tradicional a tasa fija.
Estos valores son orientativos. La aprobación del préstamo y las condiciones finales dependen de la evaluación crediticia de cada solicitante y de las condiciones vigentes al momento de realizar la operación.
Qué hay que tener en cuenta antes de sacar un crédito UVA
La principal diferencia respecto de un préstamo tradicional es que el crédito UVA está expresado en unidades que se actualizan, por lo que la evolución de la cuota y del saldo de capital debe analizarse teniendo en cuenta la inflación y los ingresos del solicitante.
La nueva alternativa del Banco Nación busca reducir el monto de las cuotas iniciales y ofrecer una opción de financiamiento para quienes necesitan comprar un vehículo nuevo o usado, aunque la conveniencia de cada modalidad dependerá de la evolución de los precios, salarios y condiciones financieras durante el período del préstamo.