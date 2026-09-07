Red Bull confirmó sus pilotos para el GP de España ante la baja de Isack Hadjar

Red Bull confirmó que Isack Hadjar no podrá disputar el Gran Premio de España y decidió mantener la misma configuración de pilotos que utilizó durante las últimas dos fechas de la Fórmula 1. De esta manera, Liam Lawson continuará como compañero de Max Verstappen, mientras que Yuki Tsunoda ocupará nuevamente una de las butacas de Racing Bulls.