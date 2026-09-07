Red Bull confirmó sus pilotos para el GP de España ante la baja de Isack Hadjar
El francés todavía se recupera de la fractura de muñeca que sufrió durante el receso europeo y volverá a perderse una fecha de la Fórmula 1. Liam Lawson continuará ocupando su lugar, mientras que Yuki Tsunoda seguirá en Racing Bulls.
Resumen para apurados
- Red Bull confirmó que Liam Lawson correrá el GP de España de F1 junto a Verstappen, debido a que Isack Hadjar aún se recupera de una fractura de muñeca.
- El piloto francés se lesionó boxeando durante el receso europeo y ya se perdió dos fechas, lo que permitió el regreso de Tsunoda a la grilla con Racing Bulls.
- Se prevé el retorno de Hadjar para el GP de Azerbaiyán a fin de mes, mientras el equipo evalúa el rendimiento de sus pilotos suplentes en el trazado de Madrid.
Red Bull confirmó que Isack Hadjar no podrá disputar el Gran Premio de España y decidió mantener la misma configuración de pilotos que utilizó durante las últimas dos fechas de la Fórmula 1. De esta manera, Liam Lawson continuará como compañero de Max Verstappen, mientras que Yuki Tsunoda ocupará nuevamente una de las butacas de Racing Bulls.
Hadjar, de 21 años y octavo en el Campeonato de Pilotos con 71 puntos, sufrió una fractura en la muñeca mientras practicaba boxeo durante el receso del verano europeo. La actividad formaba parte de su preparación física, pero el accidente terminó obligándolo a perderse los Grandes Premios de Países Bajos e Italia.
Aunque inicialmente existía la posibilidad de que reapareciera en España, Red Bull optó por no acelerar los tiempos.
“La decisión se ha tomado mientras la recuperación de Isack continúa progresando positivamente”, informó la escudería.
El francés igualmente viajará a Madrid para acompañar al equipo durante el fin de semana. Si la evolución continúa según lo esperado, su regreso podría producirse como mínimo en el Gran Premio de Azerbaiyán, previsto entre el 24 y el 26 de septiembre en Bakú.
Lawson tendrá otra oportunidad en Red Bull
La ausencia de Hadjar permitirá que Lawson continúe en el equipo principal. El neozelandés ya conoce la estructura y viene de disputar las dos últimas carreras: terminó séptimo en Zandvoort y fue 14° en Monza.
Su permanencia también abre nuevamente un lugar para Tsunoda en Racing Bulls. El japonés, que había competido para la escudería de Faenza entre 2021 y 2025 antes de asumir como reserva, regresó a la titularidad por esta situación.
En Monza terminó décimo y consiguió su primer punto de la temporada.
Así, Red Bull afrontará el estreno de la Fórmula 1 en el circuito urbano de Madrid sin modificar la formación de sus últimas dos presentaciones, mientras espera por la recuperación definitiva de Hadjar.