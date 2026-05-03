Un piloto cambió de lugar en la grilla: cómo impacta en Colapinto en Miami

La sanción se dio luego de la inspección técnica de la FIA, que detectó una irregularidad en el monoplaza de Hadjar. Según el informe, la tabla del suelo de su auto excedía en dos milímetros la medida permitida por el reglamento. Ese detalle, mínimo en términos visuales pero clave en lo técnico, derivó en la descalificación de todos sus tiempos de clasificación.