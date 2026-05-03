Un piloto cambió de lugar en la grilla: cómo impacta en Colapinto en Miami

Resumen para apurados
- La FIA descalificó a Isack Hadjar de la clasificación del GP de Miami por una falla técnica, modificando la grilla de largada detrás del argentino Franco Colapinto, que partirá 8°.
- Tras detectar irregularidades en el suelo del auto de Hadjar, los comisarios lo enviaron al pit lane. Además, la carrera se adelantó a las 14:00 por pronóstico de fuertes tormentas.
- El ascenso de Pierre Gasly al 9° puesto abre nuevas ventanas estratégicas para la largada. Para Colapinto, esta posición representa su mejor desempeño clasificatorio en la categoría.
La grilla del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tuvo una modificación de último momento que impacta directamente en el entorno de Franco Colapinto. La descalificación del francés Isack Hadjar tras la clasificación alteró el orden de largada y reconfiguró el escenario inmediato detrás del piloto argentino.
La sanción se dio luego de la inspección técnica de la FIA, que detectó una irregularidad en el monoplaza de Hadjar. Según el informe, la tabla del suelo de su auto excedía en dos milímetros la medida permitida por el reglamento. Ese detalle, mínimo en términos visuales pero clave en lo técnico, derivó en la descalificación de todos sus tiempos de clasificación.
La consecuencia fue inmediata: el piloto francés, que había conseguido el noveno lugar, perdió su posición y deberá iniciar la carrera desde el pit lane. Un golpe fuerte en lo deportivo y un cambio que repercute en la dinámica de la grilla.
Para Colapinto, en cambio, la noticia no altera su lugar de salida, pero sí su contexto. El argentino se mantiene en la octava posición (P8), lo que representa su mejor clasificación desde su llegada a la máxima categoría. Sin embargo, el movimiento detrás suyo modifica los nombres con los que compartirá la largada.
Con la salida de Hadjar de la grilla, Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine, avanza un puesto y partirá noveno, justo detrás de Colapinto. Ese detalle no es menor: tener a un piloto del mismo equipo en esa posición abre una ventana estratégica para trabajar en conjunto, ya sea para defender posiciones o para gestionar el ritmo en las primeras vueltas.
En un circuito como el de Miami, donde la largada y los primeros giros suelen ser determinantes, esa cercanía puede convertirse en una herramienta clave para el equipo francés. Más aún si se tiene en cuenta que Colapinto llega con confianza tras su mejor rendimiento en clasificación.
Además del cambio en la grilla, la jornada estará marcada por el clima. La organización decidió adelantar el horario de la carrera debido al pronóstico de tormentas en la zona. Inicialmente prevista para las 17:00, la largada se realizará a las 14:00 (hora de Argentina), en un intento por evitar condiciones extremas durante la competencia.
En cuanto a las primeras posiciones, la pole quedó en manos de Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari). Detrás se ubican Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, completando los siete primeros lugares antes de Colapinto.
Así, el argentino se prepara para una largada clave, con una grilla que cambió sobre la hora y un escenario que puede ofrecer oportunidades. En la Fórmula 1, los detalles hacen la diferencia. Y esta vez, uno técnico reconfiguró el tablero justo antes de la partida.