Entre el corazón y la intermitencia: Los Pumas empataron ante Australia en una despedida con sabor agridulce

Indisciplina y resistencia

Cuando el partido pedía frialdad para conservar la ventaja, el seleccionado volvió a tropezar con la indisciplina. A los 27 minutos, Lucio Cinti recibió una tarjeta amarilla y dejó al equipo con un hombre menos. Apenas dos minutos después, con la defensa desbordada en los metros finales, Carreras cometió un knock-on sobre la línea de sentencia. El back cordobés también fue amonestado, el árbitro otorgó un try penal a los Wallabies y el marcador quedó igualado en 28.