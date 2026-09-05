Entre el corazón y la intermitencia: Los Pumas empataron ante Australia en una despedida con sabor agridulce
En su última presentación del año en el país, el seleccionado igualó 28 a 28 en Mendoza tras remontar un 0 a 14 y pasar al frente. Sin embargo, dos amonestaciones casi consecutivas y un try penal le impidieron cerrar el triunfo ante los Wallabies.
Resumen para apurados
- Los Pumas empataron 28-28 ante Australia en Mendoza en su despedida del país, tras remontar un 0-14 pero sufrir dos tarjetas amarillas y un try penal en el tramo final.
- El seleccionado remontó dos veces con tries de Matera, Mendy y Ruiz, pero la serie quedó en manos de los Wallabies gracias al triunfo previo que obtuvieron en Jujuy.
- El resultado cierra la actividad del equipo en territorio nacional antes de la ventana internacional de noviembre, donde enfrentará a Irlanda, Italia y Francia.
Pablo Matera apoyó la pelota en el ingoal y, mientras trotaba hacia su propio campo, soltó un par de gritos, cruzó miradas y gestos firmes con sus compañeros. Los Pumas caían 14 a 0, venían cometiendo demasiados errores de manejo y Australia dominaba con comodidad, pero el descuento del capitán funcionó como combustible para la reacción.
Apenas dos minutos después, una acción colectiva impecable terminó con Ignacio Mendy zambulléndose al try tras una certera habilitación de Joaquín Moro. Con la conversión en una jornada perfecta con los pies de Santiago Carreras, el seleccionado puso el 14-14 antes del descanso, en una tarde que alternaría entre reacciones de carácter y errores propios
Inicio con dudas
El comienzo del test match había mostrado a un equipo impreciso. A Nicolás Roger se le fue largo, por el fondo del ingoal, un penal enviado al line. Además, la dificultad para conservar la posesión durante las primeras fases facilitó el trabajo de los Wallabies.
La visita aprovechó las dudas. Después de un try anulado por el TMO porque un jugador había pisado la línea de touch, Harry Wilson abrió el marcador con potencia. Poco más tarde, Max Jorgensen sacó provecho del espacio que dejó la tarjeta amarilla a Franco Molina. El 14 a 0 ponía a Los Pumas contra las cuerdas ante un rival que castigaba cada pelota perdida en el contacto.
Reacción y ventaja
En el complemento, Australia golpeó de entrada mediante Fraser McReight y estableció el 21 a 14. Sin embargo, el pack argentino dio un paso al frente. Con paciencia en el contacto, Ignacio Ruiz llegó al ingoal australiano para nivelar el marcador en 21.
A los 24 minutos, el estadio explotó. Después de una jugada de varias fases, Matera se filtró para apoyar su segundo try de la tarde. Con la conversión de Santiago Carreras, Los Pumas pasaron al frente por 28 a 21 y tomaron el control.
Con el equipo en ventaja, comenzaron las variantes. En la primera línea ingresó el tucumano Francisco Moreno para renovar el scrum, aunque al pilar le tocarían los minutos más difíciles del encuentro.
Indisciplina y resistencia
Cuando el partido pedía frialdad para conservar la ventaja, el seleccionado volvió a tropezar con la indisciplina. A los 27 minutos, Lucio Cinti recibió una tarjeta amarilla y dejó al equipo con un hombre menos. Apenas dos minutos después, con la defensa desbordada en los metros finales, Carreras cometió un knock-on sobre la línea de sentencia. El back cordobés también fue amonestado, el árbitro otorgó un try penal a los Wallabies y el marcador quedó igualado en 28.
Con 13 jugadores durante ocho minutos -y con 14 en los dos finales, tras el regreso de Cinti-, Los Pumas resistieron con inteligencia. Primero mantuvieron la pelota lejos de su campo e hicieron correr el reloj. Después, sostuvieron la defensa y forzaron imprecisiones en el ataque australiano.
Ya con el tiempo cumplido, el equipo argentino recuperó la posesión dentro de sus 22 metros. Intentó avanzar con la pelota durante algunas fases, pero no encontró espacios. Ante el desgaste acumulado, Roger decidió patear hacia la tribuna para sellar el empate.
El 28 a 28 dejó a ambos equipos a mano en Mendoza, aunque el trofeo de la serie viajó hacia Oceanía gracias al triunfo por 27 a 21 que los Wallabies habían conseguido el fin de semana anterior en Jujuy.
En su despedida del público argentino durante 2026, antes de afrontar la ventana de noviembre del Nations Championship frente a Irlanda, Italia y Francia, Los Pumas mostraron carácter para remontar dos veces. Sin embargo, la falta de constancia les impidió completar la reacción ante un rival que tampoco mostró demasiado brillo.