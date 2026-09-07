Tuli Acosta a la justicia: iniciará acciones legales después de la separación de Luck Ra y la Joaqui

“El rumor que se me puso encima atacó mi lado más íntimo, que es mi dignidad y mi honor, a un punto donde ya mi palabra no tenía peso”, dijo. Más tarde aseguró que la única forma que tenía de defender esos aspectos eran sus propias declaraciones. Pero, pese a que Luck Ra y La Joaqui habían desmentido que ella estuviera involucrada, la palabra de los tres dejó de ser creíble.