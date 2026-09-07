Tuli Acosta a la justicia: iniciará acciones legales después de la separación de Luck Ra y la Joaqui

Resumen para apurados
- Tuli Acosta anunció en televisión que iniciará acciones legales contra influencers tras ser señalada erróneamente como la tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui.
- Los rumores surgieron tras la ruptura de los cantantes y la difusión de fotos con Luck Ra, desatando ataques en redes que afectaron la dignidad de Acosta y a su familia.
- La bailarina irá a mediación judicial con dos creadores de contenido, marcando un límite legal frente a la difamación y el acoso en las plataformas digitales.
El fin de semana estuvo cargado de bombas en la trama de separación de Luck Ra y La Joaqui. Mientras ambos se dirigían mensajes más o menos directos en redes sociales, Tuli Acosta fue una de las invitadas en “PH: Podemos hablar” y aseguró que iniciará acciones legales. Los rumores llegaron a afectarla, no solo personalmente, sino también a su familia.
El fin de semana, en el programa de stream PLP, La Joaqui dio una declaración contradictoria. Después de haber asegurado que Luck Ra había sido el único hombre que no le había sido infiel, terminó por declarar lo contrario. “No tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy, yo nunca engañé a nadie”, dijo. Pero enseguida intentó volver atrás con su versión asegurando que “no todos los caminos llevan a Roma”.
Qué dijo Tuli Acosta sobre Luck Ra y La Joaqui
Tuli Acosta pasó al punto de encuentro en el programa de Andy Kusnetzoff cuando convocaron a los que habían sido afectados emocionalmente por el hate de las redes. Es que tras la separación de los cantantes, su nombre quedó involucrado como la tercera en discordia. Allí contó que era la primera vez que se enfrentaba a un episodio masivo en el que su nombre se veía manchado.
“El rumor que se me puso encima atacó mi lado más íntimo, que es mi dignidad y mi honor, a un punto donde ya mi palabra no tenía peso”, dijo. Más tarde aseguró que la única forma que tenía de defender esos aspectos eran sus propias declaraciones. Pero, pese a que Luck Ra y La Joaqui habían desmentido que ella estuviera involucrada, la palabra de los tres dejó de ser creíble.
“Si hay una realidad es que tenemos mucha cercanía con Facu. Si querías implantar una intención distinta, había cosas, obviamente por la cercanía que tenemos”, aseguró en referencia a las fotografías que se difundieron de ella con el cantante tras el escenario de un show a semanas de la separación.
Cómo continuará Tuli Acosta tras la separación de La Joaqui y Luck Ra
El vínculo que guarda con Luck Ra lleva años. Por eso ambos intentaron que los intensos rumores no los afectaran. “Intentamos que no cambie el trato de amistad”, contó la bailarina. Además, dijo que las repercusiones impactaron tanto en su seguridad personal como en su familia. Incluso regresó a Córdoba, donde nació, para refugiarse una semana durante el período más intenso.
A su vez, aseguró que iniciará acciones legales, no en contra de periodistas, sino en contra de creadores de contenido que se sumaron a hablar de ella. “Como ya vi que no era un chiste, que le llega a mi papá, mi mamá, mis hermanos, hay cosas que sí llevé a lo legal y que estoy tramitando”.
Según contó, en las próximas semanas irá a una mediación judicial con dos influencers. Por un lado, Alma Beresovski, conocida como Alberee, y un joven encargado de la cuenta Only Bardo de Instagram, Nicolás Miguel.