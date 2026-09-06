El duro descargo de La Joaqui contra Luck Ra tras la filtración de su romance con Tiago PZK

El impacto de estos dichos obligó a Luck Ra a redactar un comunicado para desmentir cualquier engaño. Sin embargo, el cordobés aseguró que su exnoveja había comenzado una nueva relación. “Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”. De este modo quedó ratificado el romance de la cantante con Tiago PZK, desatando otra controversia e insinuando una traición.