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El duro descargo de La Joaqui contra Luck Ra tras la filtración de su romance con Tiago PZK

Luego de que el vocalista cordobés desmintiera sospechas de infidelidad y expusiera públicamente la intimidad de su expareja, la cantante de RKT cuestionó la falta de códigos en las redes sociales

El duro descargo de La Joaqui contra Luck Ra tras la filtración de su romance con Tiago PZK
Fuente: Magazine
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Joaqui cruzó en redes a su expareja Luck Ra por exponer su romance con Tiago PZK, luego de que el cantante cordobés negara acusaciones de infidelidad en un comunicado.
  • El conflicto escaló tras dichos de la artista sobre deslealtades pasadas, lo que llevó a Luck Ra a defenderse y filtrar la nueva relación de su ex con su examigo.
  • La disputa quebró los acuerdos de silencio tras la ruptura y sacudió a la escena musical urbana argentina por la exposición pública de sus conflictos personales.
Resumen generado con IA

Un mes después de la ruptura oficial de la famosa pareja, la escena musical argentina tuvo un inesperado cimbronazo mediático. Luego de la separación entre La Joaqui y Luck Ra, ambos entraron a una nueva instancia personal: la joven realizó declaraciones en sus entrevistas que llamaron la antención rápidamente en redes sociales y generaron especulaciones sobre la fidelidad de Luck Ra.

La Joaqui visitó el santuario del Gauchito Gil tras separarse de Luck Ra y dejó un fuerte mensaje

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La respuesta de su exnovio no tardó en llegar mediante un comunicado digital, aunque sus palabras terminaron echando más leña al fuego. El cordobés intentó defenderse de las insinuaciones, pero expuso información reservada sobre el presente amoroso de La Joaqui. Esta revelación imprevista derivó en un extenso descargo posterior por parte de la afectada, exponiendo los conflictos internos de su distanciamiento doloroso.

El origen del conflicto y la filtración del romance de La Joaqui

Durante la intervención en el canal digital Luzu TV, La Joaqui arrojó una dura confesión respecto a antiguos noviazgos. Relató con crudeza su historial afectivo: “No he tenido un vínculo en el que no me hayan engañado hasta el día de hoy y yo nunca engañé a nadie. Porque a mí no me excita la deslealtad, no porque soy buena”. Las fuertes declaraciones desataron comentarios en Instagram y apuntaron directamente a su último novio.

El duro descargo de La Joaqui contra Luck Ra tras la filtración de su romance con Tiago PZK

El impacto de estos dichos obligó a Luck Ra a redactar un comunicado para desmentir cualquier engaño. Sin embargo, el cordobés aseguró que su exnoveja había comenzado una nueva relación. “Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”. De este modo quedó ratificado el romance de la cantante con Tiago PZK, desatando otra controversia e insinuando una traición.

Luck Ra rompió el silencio tras los dichos de La Joaqui y preocupó a sus fans con una serie de mensajes en redes

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La Joaqui quedó expuesta y respondió

La respuesta de La Joaqui no se hizo esperar ante la exposición mediática de su vida privada. Mediante sus plataformas virtuales, la estrella de RKT cuestionó fuertemente la actitud de su exnovio y manifestó con indignación: “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”.

La artista reveló detalles ocultos sobre el quiebre de la relación afectiva, calificando la ruptura como una experiencia “fría e irrespetuosa”. Según su descargo, dedicado al cantante, la desilusión amorosa ocurrió “hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de la que alguna vez elegí contar”. Con estas crudas revelaciones, la intérprete desmintió el relato pacífico que su antigua pareja pretendía instalar en la opinión pública.

Los códigos de silencio y la superación del duelo

La cantante de RKT destacó que mantuvo reservas importantes para proteger la reputación de su excompañero. Ella defendió su postura ética explicando: “Incluso después de separarnos preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos. Por eso me duele especialmente que hoy confundas mi amabilidad con un lugar del que podés abusar”. De esta manera, La Joaqui dejó ver el descontento que le causó la falta de cuidado por parte de Luck Ra.

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Finalmente, la vocalista abordó la rapidez de su recuperación emocional frente a las críticas recibidas. Con gran firmeza, sentenció sobre el proceso: “Paradójicamente, fueron tus propias decisiones las que hicieron mi duelo mucho más sencillo. Lo digo porque a veces la ausencia de un gesto pequeño termina explicando cosas enormes”. Mediante estas últimas palabras, La Joaqui cerró una dolorosa etapa y dejó en claro que su silencio no se debe al olvido.

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