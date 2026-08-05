Qué dijo Tuli Acosta sobre los rumores de romance con Luck Ra

La influencer también respondió a quienes relacionaron algunas publicaciones suyas con las de Luck Ra. Entre ellas, una imagen de unas cotorras similar a la que el cantante le había dedicado días antes a La Joaqui en Instagram. "Es una amistad y realmente no puedo verlo como otra cosa", insistió. "Fue un día que íbamos caminando con Facu, sacándole fotos a cosas aesthetics y simplemente fue eso", sentenció.