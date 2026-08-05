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Qué dijo Tuli Acosta sobre los rumores de romance con Luck Ra

La influencer habló del impacto de las versiones que circularon en redes sociales y aseguró que siempre existió una relación de amistad con el cantante.

SIN FILTROS. Tuli Acosta habló sobre los rumores de romance con Luck Ra.
SIN FILTROS. Tuli Acosta habló sobre los rumores de romance con Luck Ra. FOTO/PRIMICIASYA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La influencer Tuli Acosta desmintió en El Trece haber sido la tercera en discordia tras la separación de Luck Ra y La Joaqui, asegurando que solo los une una amistad.
  • Las versiones surgieron tras la ruptura de la pareja de cantantes y afirmaciones del panelista Pepe Ochoa en LAM sobre una supuesta infidelidad revelada por un peluquero.
  • Acosta expresó su malestar por el acoso en redes y busca dar por terminado el escándalo mediático, preservando su vínculo afectivo con ambos artistas.
Resumen generado con IA

En medio de la repercusión por la separación de Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta decidió hablar públicamente para desmentir los rumores que la señalaban como la tercera en discordia en la relación. La influencer sostuvo que mantiene un vínculo de amistad con el cantante y lamentó haber quedado involucrada en una situación que, según dijo, no refleja la realidad.

Durante una entrevista con Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece), la influencer fue categórica al definir su relación con el cantante. "Elegí descansar en la tranquilidad de la realidad. Intenté no hablar porque creía suficiente la palabra de ellos. Puertas adentro las cosas siempre estuvieron claras", expresó.

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Además, aseguró que continúa en contacto con La Joaqui y que la cantante nunca le consultó por los rumores de un supuesto romance con Luck Ra.

"Lo que sea que intenten interpretar que salga de la amistad, es falso. Nuestras intenciones siempre fueron desde la amistad. Hay mucha confianza y es lógico que nos vean juntos, que nos vean compartir. Pero nunca hubo más que eso, más que una amistad. Esta termina siendo una anécdota más de nuestra amistad, de las cosas que pasamos juntos", afirmó.

El impacto de las versiones y su respuesta a las acusaciones

Acosta también habló sobre las críticas que recibe en las redes sociales y reconoció que, aunque intente evitar los comentarios negativos bloqueando usuarios o dejando de leer publicaciones, el tema la afectó emocionalmente.

"Lo siento", admitió, y luego reveló que la situación la hizo llorar: "Me hizo estar más presente y valorando más los mensajes lindos".

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La influencer también respondió a quienes relacionaron algunas publicaciones suyas con las de Luck Ra. Entre ellas, una imagen de unas cotorras similar a la que el cantante le había dedicado días antes a La Joaqui en Instagram. "Es una amistad y realmente no puedo verlo como otra cosa", insistió. "Fue un día que íbamos caminando con Facu, sacándole fotos a cosas aesthetics y simplemente fue eso", sentenció.

Por último, se refirió a las declaraciones de Pepe Ochoa en LAM (América), donde el panelista había asegurado que La Joaqui se enteró de una supuesta infidelidad de Luck Ra a través del novio de su peluquero.

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"Tuli se lo confiesa a su peluquero, Alejo. Él también atiende a La Joaqui. Su novio, Valentín, que trabaja con él, se encariñó mucho con La Joaqui, y por eso le contó que Luck Ra le estaba metiendo los cuernos", había relatado Ochoa.

Frente a esas versiones, Acosta fue contundente: "Me da impotencia que se hable de mi y se me ponga en el medio. Siento que no se está respetando el duelo de Facu y Joaqui. Llega un punto que es tanta cizaña que me da bronca".

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