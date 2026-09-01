Una ex Gran Hermano recordó el día que conoció a Ricardo Barreda: “Nos llevó en el Falcon”

La mediática contó detalles de aquel vínculo durante su participación en Storytime, el ciclo de Bondi Live. La conversación surgió a partir del estreno de la película sobre el caso, protagonizada por Luis Machín. Barbie Vélez comentó que había visto el filme y que le había resultado impactante, mientras que Alejandra Maglietti aseguró que todavía tenía pendiente verla. En ese momento, Demo intervino para contar que tenía una conexión personal con la historia.