Una ex Gran Hermano recordó el día que conoció a Ricardo Barreda: “Nos llevó en el Falcon”

Resumen para apurados
- Virginia Demo reveló en un streaming que conoció en su juventud en La Plata a las hijas de Ricardo Barreda y fue trasladada por el odontólogo antes del cuádruple crimen.
- La mediática relató que compartía actividades con las jóvenes en el Jockey Club y que la familia parecía normal, previo a los asesinatos que conmocionaron al país en 1992.
- El testimonio se dio tras el estreno de un nuevo filme sobre Barreda, reactivando el debate social sobre uno de los casos criminales más impactantes de la historia argentina.
Virginia Demo, ex participante de Gran Hermano (Telefe), sorprendió al revelar que conoció personalmente a Ricardo Barreda, el odontólogo platense condenado en 1995 por el asesinato de su esposa, sus dos hijas y su suegra.
La mediática contó detalles de aquel vínculo durante su participación en Storytime, el ciclo de Bondi Live. La conversación surgió a partir del estreno de la película sobre el caso, protagonizada por Luis Machín. Barbie Vélez comentó que había visto el filme y que le había resultado impactante, mientras que Alejandra Maglietti aseguró que todavía tenía pendiente verla. En ese momento, Demo intervino para contar que tenía una conexión personal con la historia.
“Bueno, él era de La Plata y yo soy de La Plata”, comenzó Virginia, antes de explicar que había conocido a las hijas de Barreda cuando ambas eran adolescentes.
Virginia Demo contó cómo conoció a las hijas de Ricardo Barreda
Según relató, el vínculo se había generado en el Jockey Club, cuando el espacio funcionaba en Punta Lara y era habitual que se organizaran fiestas y encuentros sociales.
“Yo era amiga de las hijas, del club. Íbamos a un club de allá, el Jockey Club, que en ese momento estaba en Punta Lara, y se hacían fiestas en el barco. Éramos chicas, adolescentes”, recordó Virginia.
La ex participante de Gran Hermano aclaró que no se trataba de una amistad íntima, sino de una relación propia de las actividades que compartían en el club. “Yo no era superamiga, éramos compañeras de club, nos veíamos ahí”, explicó.
Según recordó Demo, en aquella época la familia Barreda no despertaba sospechas entre quienes tenían un contacto superficial con ellos. “Parecía todo normal, realmente. Parecía todo normal”, remarcó.
Además, describió algunas de las actividades que realizaban junto a las hijas del odontólogo. “Salíamos a bailar, íbamos al club, estábamos en la pileta”, enumeró.
El día que Virginia visitó la casa de Ricardo Barreda
La revelación que más sorprendió durante la charla llegó cuando Demo recordó que en una oportunidad había visitado la casa de la familia Barreda. Allí, además, terminó viajando en el automóvil del odontólogo junto a sus hijas.
“Un día fui a la casa de él y nos llevó en el Falcon”, relató la exparticipante de Gran Hermano.
La anécdota generó sorpresa entre las integrantes del programa, que quisieron conocer más detalles sobre el vínculo que Virginia mantenía con las hijas de Barreda y sobre la imagen que tenía de aquella familia en ese momento.
Demo insistió en que nada de lo que había vivido durante aquellos encuentros le había hecho sospechar lo que posteriormente saldría a la luz sobre el odontólogo.
Qué dijo Virginia Demo sobre los crímenes de Ricardo Barreda
Durante la conversación, Alejandra Maglietti le preguntó a Demo cómo había vivido la noticia cuando se conocieron los asesinatos cometidos por Barreda.
Virginia explicó que, como ocurrió con muchas personas que tenían un vínculo superficial con la familia, la dimensión del caso pudo comprenderse recién con el paso del tiempo.
“No, como todos. Te imaginás, terrible. Los pormenores los supimos después. Todos esos pormenores que se supone que son ciertos o no”, respondió.
La ex participante del reality conducido por Santiago del Moro volvió a remarcar que, durante el período en que compartía actividades con las hijas de Barreda, no había percibido señales que anticiparan lo que sucedería.
“Eso se supo después. Ahí parecían dos chicas totalmente normales”, afirmó.
Antes de finalizar su relato, Demo hizo una última aclaración sobre aquella visita a la casa de la familia: “Yo lo vi ese día solo”.