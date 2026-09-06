El tiempo en Tucumán: las lluvias anticipan una semana con marcados descensos de temperatura

El invierno se resiste a abandonar la región y el fin de semana se cerrará en Tucumán con lluvias y lloviznas. Según el pronóstico del tiempo se viene una semana con temperaturas bajas por la mañana y con tardes soleadas. Para hoy, la máxima llegaría apenas a los 11 °C.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que la temperatura mínima fue de 8 °C, mientras que la sensación térmica de apenas 7 °C. Las lloviznas, aunque débiles, se extenderán al menos hasta pasado el mediodía.
El cielo continuará cubierto el resto de la jornada, mientras que la humedad rondará una media del 80%, con vientos moderados del sector este. Por la tarde la temperatura alcanzará la máxima pronosticada de 11 °C.
Hacia la noche, ya sin precipitaciones, la temperatura volverá a descender hasta los 7 °C, mientras que el cielo continuará cubierto y la humedad descenderá hasta el 70%. Los vientos serán suaves desde el noreste, mientras que la térmica llegará a los 6 °C.
¿Cómo estará el tiempo la próxima semana en Tucumán?
De acuerdo con el pronóstico del SMN, el lunes será el día más frío de la semana, con una mínima de 5 °C y una máxima de 19 °C, en una jornada con cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde.
Para el martes las condiciones climáticas serían similares, con una mínima de 6 °C y una máxima de 22 °C. A partir del miércoles, la nubosidad volverá a ser variable, mientras que las mínimas superarán los 10 °C. Las máximas se mantendrán entre los 21 °C y los 23 °C. Estas temperaturas seguirían durante el próximo fin de semana.