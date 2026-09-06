El tiempo en Tucumán: las lluvias anticipan una semana con marcados descensos de temperatura

Para el martes las condiciones climáticas serían similares, con una mínima de 6 °C y una máxima de 22 °C. A partir del miércoles, la nubosidad volverá a ser variable, mientras que las mínimas superarán los 10 °C. Las máximas se mantendrán entre los 21 °C y los 23 °C. Estas temperaturas seguirían durante el próximo fin de semana.