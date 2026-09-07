Mercedes Sosa y Tucumán, protagonistas en la historia de Jorge Luengo, el fotógrafo de Tinelli y de Maradona

• “Creo que existió alguna especie de energía o mística que fue marcando mi vida y me hizo llegar a lugares que jamás hubiera imaginado, como aquel día del partido de despedida en La Bombonera, donde fui el único fotógrafo habilitado en la cancha por el mismo Diego. Pero mi historia, y en parte la de este libro, tiene que ver con algo más grande: cómo un fanático, el pibe de Tucumán que yo fui, que saltó el alambrado y corrió medio campo de juego para abrazar a su ídolo antes de que lo sacaran los guardias, en un partido al que había llegado sin entrada porque no tenía plata ni para el colectivo, terminó cumpliendo su sueño. El sueño de ser fotógrafo. Sin imaginar siquiera ese otro sueño cumplido que sería convertirme en el fotógrafo de la leyenda más grande del fútbol”.