La Feria del Alfajor lo reunió todo: de lo clásico a las nuevas recetas

Maximiliano Moya, de El Antigal, de Colalao del Valle, también recurrió al capia, aunque por otro motivo. Durante la temporada de invierno, los turistas que visitaban su puesto en la Ciudad Sagrada de Quilmes comenzaron a pedirle opciones sin harina de trigo. “Eran muchos los que lo pedían y yo no me sentía tranquilo por no poder ofrecerles algo”, relató. Así nació, hace apenas un mes y medio, un alfajor de capia cocinado en horno de barro.