La Feria del Alfajor lo reunió todo: de lo clásico a las nuevas recetas

“¿Por qué no podemos hacer un producto que puedan disfrutar todos?”, se preguntó Agustina Rojas cuando decidió desarrollar un alfajor sin gluten. La inquietud nació de una experiencia cercana: su mamá es celíaca y muchas veces quedaba afuera a la hora de compartir algo dulce. Esa misma búsqueda, con distintos orígenes y motivaciones, atravesó varias de las propuestas que se encontraron en la Feria Argentina del Alfajor 2026.
El encuentro, que comenzó el viernes y culmina hoy en la Sociedad Rural de Tucumán, mostró que el alfajor ya no cambia solamente de relleno o cobertura. Harina de capia, nuez, quinoa, algarroba, maíz morado e integral aparecieron junto a opciones sin gluten, Sin TACC, veganas y alternativas destinadas a consumidores que buscan reducir su consumo de azúcar.
Rojas, licenciada en Gastronomía y creadora de Costa Dulce, señaló que también buscó romper con un prejuicio. “Había productos muy caros o productos más económicos que no lograban un resultado rico, eran arenosos y que uno no disfrutaba al comerlos”, explicó. Su objetivo fue “crear un producto en el que no se note que es sin gluten, sino que simplemente sea algo rico para comer”.
Esa percepción todavía aparece entre algunos consumidores. “Ven que dice ‘sin gluten’ y se alejan porque permanece esa idea de que es feo”, contó. Sin embargo, aseguró: “Una vez que lo prueban, nos compran bastante”.
De los Valles
En las propuestas regionales, el maíz capia tuvo un lugar particular. Gustavo Delgado, de Productos Regionales La Isla, de Santa María, Catamarca, explicó que se trata de un maíz andino que se cosecha en las zonas altas del Valle Calchaquí y se muele en piedra.
“La masa se prepara con grasa vacuna, huevos y un poquito de azúcar. El sobado se hace completamente a mano”, detalló. El alfajor lleva además dulce de leche casero.
Maximiliano Moya, de El Antigal, de Colalao del Valle, también recurrió al capia, aunque por otro motivo. Durante la temporada de invierno, los turistas que visitaban su puesto en la Ciudad Sagrada de Quilmes comenzaron a pedirle opciones sin harina de trigo. “Eran muchos los que lo pedían y yo no me sentía tranquilo por no poder ofrecerles algo”, relató. Así nació, hace apenas un mes y medio, un alfajor de capia cocinado en horno de barro.
Ni Moya ni Delgado pueden presentarlo como Sin TACC porque también utilizan harina de trigo en sus espacios de producción y existe riesgo de contaminación cruzada.
Nuevos públicos
Moni Pico Sosi, de Oro del Yokavil, también de Santa María, llevó una propuesta elaborada con harina de nuez y certificada libre de gluten. La harina se obtiene a partir del material que queda después de prensar la nuez para producir aceite.
“Es una harina con más de un 20% de proteínas”, explicó. Pico Sosi señaló además que contiene vitamina B, calcio y magnesio. Esa composición acercó el producto a otro público. “Hay deportistas que consumen el alfajor y también la harina de nuez”, afirmó.
Desde Jujuy, Luciana Leiva, de Dulce Miel, presentó quizás una de las mayores variedades de materias primas: harina de quinoa, maíz morado, maní, algarroba, herina de yerba mate, almendra y api, una bebida tradicional jujeña hecha con maíz morado. “Estas alternativas son para quienes elijen no consumir harina de trigo y reducidas en azucar”, explicó.
También hubo opciones veganas. Carla Archaga, de Ydiay!, contó que utilizan dulce de leche de coco y una galleta elaborada sin huevo. La marca ofrece además opciones Sin TACC hechas con maicena y harina de arroz. “En cada espacio en el que participábamos siempre aparecía algún cliente que nos solicitaba alguna de estas alternativas y las comenzamos a producir”, señaló.
Ezequiel Muriago, de Lillie, llegó desde Buenos Aires con alfajores de harina integral y variedades endulzadas con stevia y alulosa. “Hoy los consumidores buscan propuestas diferentes. Hay mucha gente que quiere darse un gusto, pero al mismo tiempo necesita encontrar una alternativa distinta”, sostuvo.
Las propuestas de la feria muestran una transformación que va más allá de reemplazar ingredientes. Algunas nacen para responder a consumidores que no encuentran opciones dentro de la oferta tradicional; otras recuperan materias primas regionales; y varias combinan ambas búsquedas. El resultado es un alfajor que conserva su lugar clásico, pero que empieza a adaptarse a nuevas formas de consumo.
Actividades para todos
Cronograma del último día de feria
La fiesta llega hoy a su última jornada en Tucumán con una agenda cargada de actividades para distintos públicos. El evento comenzará a las 15 en la Sociedad Rural de Tucumán, ubicada en avenida Camino del Perú 1.050, y finalizará a las 22.
15.30: PARA NIÑOS
Masterclass infantil “Alfajores con imaginación: ¡creá tu propio personaje!”, a cargo de Romina Martoni.
16.30: TORTA MATILDA
“Alfajor Matilda: ¡vos también podés hacerlo!”, por Moisés Molina.
17.30: MASTERCLASS
Viviana Espeso presenta “Alfatorta Sabores Mapsa”.
18.30: CHOCOLATE PERFECTO
Ignacio García Ibáñez presenta “La elección del chocolate perfecto para tus alfajores”.
19.30: QUE GANE EL MEJOR
Batalla Alfajorera.
21.15: DEGUSTACIONES
Luna Roja presenta “Cómo degustar y valorar un vino”, por Nicolás Gabardós.
22: EL FINAL
Cierre de la Feria Argentina del Alfajor 2026.