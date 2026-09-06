¿Cuánto vale tu hora de trabajo? La aceleración no es calidad

Un gerente —que ya no está en esa empresa, por algo será— nos pidió que le facturáramos con el mismo criterio: por horas trabajadas. Le contesté lo que pienso, sin anestesia: Si nosotros podíamos hacer nuestro trabajo mejor y más rápido. Y ellos nos pagan por horas. Estarían premiando la lentitud o el descaro de “inflarles” horas. Fue una batalla que entendiera que el valor real, casualmente, estaba en el aporte de valor y las soluciones que les dábamos. No en la cantidad de horas declaradas y no supervisadas. Me era inevitable recordar la escena de Homero Simpson dejando el pajarito apretando una tecla en la planta nuclear, haciendo su trabajo mientras se iba al bar de Moe.