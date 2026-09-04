Mastantuono recordó su gol a Boca: “Fue el mejor momento de mi vida”
El joven argentino habló de sus primeros meses en Fiorentina, contó cómo avanza su adaptación al fútbol italiano y reveló detalles de su encuentro con Gabriel Batistuta. También recordó su experiencia junto a Lionel Messi en la Selección.
Resumen para apurados
- En Italia, Franco Mastantuono declaró a La Gazzetta dello Sport que su gol a Boca con River fue el mejor momento de su vida, al repasar su carrera tras fichar por Fiorentina.
- A sus 19 años, el ex River se adapta a la Serie A aprendiendo el idioma, bajo el mando de Fabio Grosso y tras recibir consejos del histórico delantero Gabriel Batistuta.
- El mediocampista busca consolidarse con regularidad en el fútbol europeo y ayudar a Fiorentina a lograr sus objetivos, respaldado por su paso previo en la Selección Argentina.
Franco Mastantuono comienza a construir su camino en el fútbol italiano. A sus 19 años, el ex River atraviesa sus primeros meses como jugador de Fiorentina y, mientras busca consolidarse en la Serie A, repasó algunos de los momentos que marcaron su todavía corta carrera.
En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el volante no dudó cuando le preguntaron por el recuerdo más emocionante. Su elección fue el gol de tiro libre que convirtió contra Boca en un Superclásico disputado en el Monumental.
“Recuerdo que el Monumental estaba a reventar, era emocionante. Antes de chutar, les dije a mis compañeros que iba a darle efecto al balón. Cuando vi el balón en la portería, me volví loco. Fue el mejor momento de mi vida”, recordó.
Aquel zurdazo superó la barrera y terminó en uno de los ángulos para convertirse en una de las imágenes más recordadas de su etapa con la camiseta de River.
Su nueva vida en Florencia
Ahora, Mastantuono intenta trasladar aquel protagonismo a Europa. Su objetivo es “jugar con regularidad, mejorar y ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos”.
La adaptación también ocurre fuera de la cancha. El argentino estudia italiano una hora por día y aprovecha los entrenamientos para practicarlo, aunque reconoció entre risas que Fabio Grosso, su entrenador, algunas veces habla demasiado rápido.
También disfruta de recorrer Florencia y de la gastronomía italiana, mientras transita nuevamente una experiencia lejos de su familia. Una situación a la que está acostumbrado: dejó Azul cuando tenía apenas 13 o 14 años para incorporarse a River.
Durante sus primeros meses tuvo además un encuentro especial con Gabriel Batistuta, uno de los máximos ídolos de la historia de Fiorentina. Ambos conversaron sobre fútbol, la ciudad y las exigencias de vestir esa camiseta. Mastantuono aseguró que tomará muy en serio los consejos del ex delantero.
La Selección Argentina también apareció durante la entrevista. Allí recordó lo que significó compartir equipo con Lionel Messi.
“Messi es único y el mejor de todos. Jugar con él en la Selección fue un privilegio”, concluyó.