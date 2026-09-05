Entre enero y julio se exportó proteína animal por U$S 3.464 millones

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que entre enero y julio de 2026 las exportaciones de proteínas animales argentinas alcanzaron el valor más alto de la última década, por unos U$S 3.464 millones, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base de información del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La carne porcina, bovina, aviar, caprina, equina y ovina (y todos los subproductos) mostraron un crecimiento interanual en sus exportaciones del 35% en valor, durante los primeros siete meses del año.
En valor, el complejo bovino creció un 37%; el de ovinos un 87% y el de porcinos, un 111%, entre lo más destacado. Los principales destinos de las proteínas animales fueron China, Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos.
Así, las ventas externas de la agroindustria argentina manifiestan mes a mes un crecimiento permanente que consolida la presencia de los productos nacionales en el mundo.