Entre enero y julio se exportó proteína animal por U$S 3.464 millones

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que entre enero y julio de 2026 las exportaciones de proteínas animales argentinas alcanzaron el valor más alto de la última década, por unos U$S 3.464 millones, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base de información del Instituto Nacional de Estadística y Censos.