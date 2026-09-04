Atlético Tucumán vs. River tendrá público neutral: precios, sectores y cómo será la venta

El partido entre Atlético Tucumán y River, previsto para el sábado 12 de septiembre desde las 17.30 en el Monumental José Fierro, contará con público neutral, una de las novedades más importantes en la organización del encuentro. Para ese sector se dispondrán 5.000 entradas generales, que tendrán un valor de $110.000, y 260 plateas, con un precio de $160.000.