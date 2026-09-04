Duelo argentino en el US Open: Navone y Etcheverry se enfrentan por el pase a octavos de final
Mariano Navone, la gran revelación tras vencer a Novak Djokovic y Matteo Berrettini, se mide este viernes ante Tomás Etcheverry en Nueva York. El ganador accederá por primera vez entre los 16 mejores de Flushing Meadows y asegurará presencia nacional en la segunda semana.
Resumen para apurados
- Mariano Navone y Tomás Etcheverry se enfrentan este viernes en Nueva York por la tercera ronda del US Open para asegurar un lugar argentino en octavos de final.
- Navone llega tras vencer a Novak Djokovic y Matteo Berrettini, mientras que Etcheverry superó a Kopriva y Fearnley en sus mejores actuaciones sobre cemento.
- El duelo garantiza presencia argentina en la segunda semana de Flushing Meadows, un cruce nacional en tercera ronda de Grand Slam inédito desde 2012.
El tenis argentino tendrá este viernes un cruce directo que garantizará un representante albiceleste en los octavos de final del US Open. Mariano Navone y Tomás Etcheverry se enfrentarán en la Cancha 15 de Flushing Meadows no antes de las 17. El choque marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos a nivel ATP, con el único antecedente previo en torneos menores a favor del platense (victorias en el M15 de Buenos Aires 2019 y el Challenger de Montevideo 2022).
Navone (49° del ranking) se transformó en la gran historia del certamen en Nueva York. En su debut absoluto sobre el cemento del Arthur Ashe Stadium, el bonaerense de 25 años dio el golpe más resonante de su carrera al eliminar al serbio Novak Djokovic en cinco sets (7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1). Después remontó un partido de casi tres horas y media frente al italiano Matteo Berrettini (ex número 6 del mundo), para sellar su clasificación a la tercera ronda.
Del otro lado de la red estará Etcheverry (32°), quien llegó a Flushing Meadows tras despedirse en los estrenos de Washington, Montreal y Cincinnati. En el cemento neoyorquino, el platense de 27 años recuperó su mejor versión: superó al checo Vit Kopriva (6-3, 6-4 y 6-0) y luego despachó al británico Jacob Fearnley en cuatro mangas (6-3, 6-3, 3-6 y 6-3), igualando su registro de 2024 y quedando a tiro de su primera presencia en los octavos del torneo estadounidense.
No se producía un cruce entre dos argentinos en la tercera rueda de un Grand Slam desde la edición 2012 del US Open, cuando Juan Martín Del Potro derrotó a Leonardo Mayer. La destacada actuación nacional en Nueva York se completa con Francisco Cerúndolo (25°), quien el jueves batalló en cinco mangas para dejar en el camino al alemán Jan-Lennard Struff (5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3) y este sábado enfrentará en tercera ronda al local Taylor Fritz (10°).