Duelo argentino en el US Open: Navone y Etcheverry se enfrentan por el pase a octavos de final

El tenis argentino tendrá este viernes un cruce directo que garantizará un representante albiceleste en los octavos de final del US Open. Mariano Navone y Tomás Etcheverry se enfrentarán en la Cancha 15 de Flushing Meadows no antes de las 17. El choque marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos a nivel ATP, con el único antecedente previo en torneos menores a favor del platense (victorias en el M15 de Buenos Aires 2019 y el Challenger de Montevideo 2022).