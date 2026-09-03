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Cerúndolo ganó una batalla de cinco sets y avanzó a tercera ronda del US Open

"Fran" remontó ante Jan-Lennard Struff en 3h54' y espera por el ganador de Taylor Fritz-Mattia Bellucci.

DESAHOGO. Francisco Cerúndolo celebró una trabajada victoria en cinco sets ante Jan-Lennard Struff y se metió en la tercera ronda del US Open.
DESAHOGO. Francisco Cerúndolo celebró una trabajada victoria en cinco sets ante Jan-Lennard Struff y se metió en la tercera ronda del US Open.
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Francisco Cerúndolo avanzó este jueves a la tercera ronda del US Open en Nueva York tras vencer en cinco sets al alemán Jan-Lennard Struff por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3.
  • El tenista argentino remontó tras estar dos veces en desventaja en un duelo físico de casi cuatro horas, logrando imponerse con autoridad en los últimos dos parciales.
  • Con este triunfo, Cerúndolo se suma a Etcheverry y Navone en la siguiente fase, donde buscará los octavos de final ante el ganador entre Taylor Fritz y Mattia Bellucci.
Resumen generado con IA

Francisco Cerúndolo dio otro paso importante en Nueva York. El argentino derrotó este jueves al alemán Jan-Lennard Struff por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3, después de una batalla de cinco sets de 3h54', y consiguió la clasificación a la tercera ronda del US Open.

El partido comenzó cuesta arriba para el número uno del tenis argentino. Struff se llevó el primer parcial por 7-5, pero Cerúndolo respondió con el mismo marcador en el segundo. El alemán volvió a tomar ventaja al quedarse con el tercero por 6-4 y dejó al porteño sin margen de error.

Fue entonces cuando apareció la reacción. "Fran" elevó su nivel, se impuso con autoridad por 6-2 en el cuarto set y llevó la definición al quinto. Allí mantuvo el envión y terminó cerrando el partido con un 6-3 para meterse entre los 32 mejores del último Grand Slam de la temporada.

Ahora deberá esperar para conocer a su próximo rival. El ganador del partido entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Mattia Bellucci será su adversario por un lugar en los octavos de final.

Cerúndolo se suma así a Mariano Navone y Tomás Martín Etcheverry entre los argentinos que alcanzaron la tercera ronda. Estos últimos protagonizarán además un duelo íntegramente nacional, por lo que uno de los dos tendrá asegurada su presencia entre los 16 mejores.

Después de quedar dos veces abajo en sets frente a Struff, Cerúndolo encontró respuestas cuando más las necesitaba. Sobrevivió a un partido exigente, dio vuelta la historia y mantiene viva la presencia argentina en Nueva York.

Temas Francisco CerúndoloTomás EtcheverryMariano Navone
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