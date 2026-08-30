¿Qué pasó en el lago La Plata? Investigan la extraña aparición de una camioneta sumergida

Impacto ambiental y posibles restricciones al turismo

El principal temor de los expertos radica en la contaminación que genera la batería junto a la pérdida de aceites, combustibles u otros líquidos nocivos. El personal de la cartera de Ambiente provincial concurrió al lugar con el fin de geolocalizar la F-100, tomar fotografías y evaluar el estado general de la carrocería. Ahora coordinan un operativo seguro para extraer el rodado pesado sin dañar el ecosistema protegido de la reserva municipal.