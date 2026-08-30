¿Qué pasó en el lago La Plata? Investigan la extraña aparición de una camioneta sumergida

Resumen para apurados
- La Justicia de Chubut investiga el hallazgo de una camioneta sumergida en el lago La Plata para determinar qué ocurrió con el vehículo y hallar a sus posibles ocupantes.
- El rodado ingresó a la reserva Shoonem el 31 de julio y fue hallado a 4 metros de profundidad. Se evalúa el riesgo ambiental por derrame de fluidos y combustible.
- Autoridades provinciales coordinan la extracción segura del vehículo para proteger el ecosistema y analizan prohibir el turismo invernal en el parque protegido.
Una camioneta Ford F-100 apareció sumergida en el lago La Plata, dentro del Parque Protegido Municipal Shoonem en Chubut. El misterioso hallazgo ocurrió a unos treinta metros de la orilla y a cuatro de profundidad, en inmediaciones del Arroyo El Perdido. Las autoridades locales iniciaron de inmediato una causa judicial para esclarecer el hecho.
El rodado pertenece a un residente de Comodoro Rivadavia que ingresó a la reserva natural el pasado treinta y uno de julio. Frente a esta situación alarmante, el municipio radicó la denuncia correspondiente ante la policía, la fiscalía de Sarmiento y los organismos ambientales de la provincia. La principal sospecha apunta a un potencial peligro para la fauna y flora de esta cuenca patagónica.
Ruta bajo sospecha y el enigma de los tripulantes
La fiscalía interviniente intenta reconstruir la ruta exacta que realizó el vehículo antes de terminar en el fondo acuático. Los investigadores carecen de precisiones sobre el número de personas que se trasladaban a bordo durante aquel último trayecto registrado. El intendente local, Miguel Mongilardi, expresó públicamente su profunda preocupación por el destino de los pasajeros al plantear: “¿qué pasó con los ocupantes?”.
Una hipótesis sugiere que la unidad accedió por la zona de Laguna del Toro cruzando sobre la superficie congelada del espejo de agua. Sin embargo, el jefe comunal desestimó rápidamente esa posibilidad afirmando: “yo no pasaría ni caminando” debido a las extremas profundidades. Según los registros oficiales, el transporte permanece sumergido desde hace más de una o dos semanas en ese sitio de difícil acceso.
Impacto ambiental y posibles restricciones al turismo
El principal temor de los expertos radica en la contaminación que genera la batería junto a la pérdida de aceites, combustibles u otros líquidos nocivos. El personal de la cartera de Ambiente provincial concurrió al lugar con el fin de geolocalizar la F-100, tomar fotografías y evaluar el estado general de la carrocería. Ahora coordinan un operativo seguro para extraer el rodado pesado sin dañar el ecosistema protegido de la reserva municipal.
Como consecuencia del polémico incidente, las autoridades analizan medidas preventivas drásticas junto con el cuerpo deliberativo local. El proyecto contempla suspender la entrada turística durante toda la temporada de invierno para resguardar la seguridad pública. Solo permitirían la circulación de aquellos propietarios que acrediten tener instalaciones dentro de la mencionada jurisdicción. Mientras tanto, la comunidad espera respuestas claras de una causa que conmociona a la región entera.