Salta: hallaron los restos de una docente que estaba desaparecida desde marzo de 2025
La docente jubilada de La Silleta había desaparecido el 12 de marzo de 2025. Su familia mantuvo durante más de un año la esperanza de encontrarla con vida. Los estudios genéticos realizados sobre los restos óseos encontrados en una finca cercana al río Arenales permitieron confirmar su identidad.
Resumen para apurados
- Pruebas de ADN confirmaron que los restos óseos hallados en Salta pertenecen a María Angélica Romero, una docente jubilada que estaba desaparecida desde marzo de 2025.
- La mujer de 64 años fue vista por última vez en La Silleta. Tras meses de infructuosos rastrillajes, un peón encontró los restos en una finca de El Encón Grande.
- El hallazgo cierra formalmente una búsqueda de 17 meses, mientras la fiscalía profundiza la investigación para determinar cómo y por qué ocurrió su muerte.
Después de 17 meses de búsqueda, incertidumbre y espera, la familia de María Angélica Romero recibió la confirmación que durante todo este tiempo había intentado evitar: los restos óseos encontrados en una finca de El Encón Grande pertenecían a la docente jubilada de La Silleta, desaparecida el 12 de marzo de 2025.
La identificación fue posible a partir de los estudios genéticos realizados por la Justicia. El resultado fue comunicado por la División Búsqueda de Personas de la Policía de Salta al Ministerio Público Fiscal y posteriormente a los familiares de la mujer.
La noticia puso fin a una búsqueda que se había extendido durante aproximadamente un año y medio, aunque todavía quedan interrogantes por responder acerca de las circunstancias en las que murió María Romero y cómo llegaron sus restos hasta el lugar donde fueron encontrados.
Una desaparición que movilizó a toda una comunidad
María Angélica Romero tenía 64 años cuando fue vista por última vez en La Silleta. Era docente jubilada y, según habían señalado sus familiares durante la búsqueda, no era habitual que se alejara sola de su entorno.
La mañana del 12 de marzo de 2025 salió de su domicilio y poco después se perdió todo contacto con ella. De acuerdo con los datos aportados durante la investigación, vestía una campera cuadrillé roja y negra y no llevaba consigo documentos, dinero ni otras pertenencias.
Tres vecinos aseguraron haberla visto alrededor de las 7.30 en la bajada de La Silleta, en inmediaciones del río Arenales. Ese dato se convirtió en uno de los principales puntos de referencia para los primeros rastrillajes.
La búsqueda comenzó ese mismo día y se extendió por distintos sectores rurales de La Silleta, San Luis y El Encón. Participaron efectivos policiales, bomberos, equipos especializados y la División Canes, que amplió el radio de exploración.
Las condiciones del terreno dificultaron algunas de las tareas. El primer operativo debió interrumpirse durante la madrugada por la falta de visibilidad y fue retomado posteriormente con más recursos y personal.
Durante los primeros días aparecieron algunas pertenencias que fueron vinculadas con María. También se recibieron testimonios de vecinos y posibles testigos y se analizaron distintas hipótesis sobre sus últimos movimientos. Sin embargo, ninguna de esas pistas permitió establecer qué había ocurrido con la mujer.
Meses de búsqueda sin respuestas
Con el paso del tiempo, los rastrillajes se ampliaron hacia diferentes zonas rurales y sectores próximos a cursos de agua, especialmente en las inmediaciones del río Arenales.
Cada nuevo dato generaba expectativas entre sus familiares, que durante meses sostuvieron la esperanza de encontrarla con vida. Pero las búsquedas no permitieron localizarla y el caso quedó envuelto en una creciente incertidumbre.
La desaparición había generado especial preocupación por las condiciones personales de María y porque, según su entorno, no acostumbraba a alejarse sola de los lugares que frecuentaba.
Pasaron las semanas y luego los meses sin una respuesta definitiva.
El hallazgo de los restos en El Encón
La investigación tuvo un giro en febrero de 2026, cuando un trabajador encontró restos óseos en una finca de El Encón Grande, en una zona ubicada cerca del río Arenales y relativamente próxima a La Silleta y Potrero de Linares.
El hallazgo se produjo cuando el propietario de una finca realizaba trabajos de reparación de un alambrado. En ese momento encontró un cráneo con características compatibles con restos humanos y dio aviso inmediato a las autoridades.
Personal policial llegó al lugar para preservar la escena hasta el arribo de los especialistas.
A partir de ese momento comenzó una nueva etapa de la investigación. Los fiscales penales Luján Sodero y Daniel Escalante intervinieron de manera conjunta y, por disposición de la Unidad Fiscal, se dio participación a la División de Género del Departamento de Investigaciones Criminalísticas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Los restos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizaron los estudios destinados a establecer su identidad.
La ubicación del hallazgo volvió a poner el nombre de María Romero en el centro de la investigación. El sector se encontraba dentro del área que había sido explorada durante la búsqueda y coincidía con una de las zonas hacia las que distintos testimonios habían orientado la investigación.
La confirmación llegó con el ADN
Durante varios meses, la familia tuvo que atravesar nuevamente una espera angustiante. El hallazgo podía significar el final de la búsqueda, pero todavía faltaba una prueba científica que permitiera confirmar oficialmente la identidad.
Finalmente, los estudios genéticos determinaron que los restos correspondían a María Angélica Romero.
La División Búsqueda de Personas de la Policía de Salta informó el resultado al Ministerio Público Fiscal y a los familiares, cerrando formalmente la búsqueda que había comenzado el 12 de marzo de 2025.
La confirmación puso fin a 17 meses de incertidumbre para sus seres queridos. Una espera que había estado marcada por rastrillajes, testimonios, pistas que no conducían a ninguna respuesta y la esperanza de que María pudiera aparecer con vida.