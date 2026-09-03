Aumento en la Prestación por Desempleo de Anses: cómo quedan las escalas y quiénes cobran la suba

Esta medida fija un sendero de incrementos graduales para el ingreso básico, que pasa de los $383.800 fijados para septiembre de 2026 hasta alcanzar los $437.000 en abril de 2027. Al estar atada por ley al piso salarial del país, la Prestación por Desempleo experimentará un incremento proporcional en sus topes mínimos y máximos, garantizando una actualización continua en el haber que perciben las personas que se encuentran en la búsqueda activa de una nueva inserción en el mercado de trabajo formal.