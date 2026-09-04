El fenómeno de El Niño podría ser “el más potente” en cuatro décadas, alerta la ONU

El evento meteorológico aumenta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, lo que tiene el poder de desencadenar cambios en patrones de vientos, presión y lluvias de todo el planeta. En América Latina, países como Panamá y El Salvador se declararon en emergencia para enfrentar este episodio de El Niño, que ya obligó incluso a reducir el tráfico de buques por la vía interoceánica panameña. Ecuador impuso la alerta roja ante la fuerte intensificación del fenómeno.