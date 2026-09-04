El fenómeno de El Niño podría ser “el más potente” en cuatro décadas, alerta la ONU

GINEBRA, Suiza.- El episodio actual de El Niño podría ser “el más potente” observado desde que se empezó a monitorear el fenómeno climático, hace cuatro décadas, alertó este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU.
El evento meteorológico aumenta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, lo que tiene el poder de desencadenar cambios en patrones de vientos, presión y lluvias de todo el planeta. En América Latina, países como Panamá y El Salvador se declararon en emergencia para enfrentar este episodio de El Niño, que ya obligó incluso a reducir el tráfico de buques por la vía interoceánica panameña. Ecuador impuso la alerta roja ante la fuerte intensificación del fenómeno.
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño alcanzará su punto máximo a fin de este año, aunque sus repercusiones en el clima continuarán hasta entrado 2027.
“El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo”, afirmó la agencia de la ONU.
La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, advirtió que el actual episodio “podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo” hace cuatro décadas.
Aunque no es causado por el cambio climático, los científicos esperan que El Niño agrave las temperaturas de un planeta que ya se está calentando por la quema de combustibles fósiles, al tiempo que intensifica los fenómenos meteorológicos extremos. “El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos”, alertó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recalcando que “el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo”.
“Golpe devastador”
El Niño suele alcanzar su punto máximo a finales de año, pero el calor de los océanos se libera más lentamente a la atmósfera, lo que eleva las temperaturas globales durante los 12 meses siguientes.