El Niño alcanzará una intensidad muy fuerte e incrementará el riesgo de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos hasta entrado 2027

Resumen para apurados
- La OMM alertó a nivel global que El Niño será muy fuerte hasta 2027 debido al calentamiento récord en las aguas del Pacífico tropical.
- El fenómeno se consolidó por temperaturas del mar que superaron sus registros medios hasta en 8 °C bajo la superficie, respaldado por un consenso predictivo casi total.
- La OMM impulsa una movilización histórica de alertas tempranas para mitigar el impacto de sequías, inundaciones y calor extremo en economías de todo el mundo.
Tal como lo consignó el último boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) El Niño/La Niña Hoy, el episodio de El Niño se ha consolidado y en los próximos meses se intensificará hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte. Ello entrañará importantes cambios en los patrones de temperatura y precipitación, con los consiguientes riesgos en cuanto a inundaciones, sequías y calor extremo.
Según los pronósticos de los Centros Mundiales de Producción de la OMM, la probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027 es excepcionalmente alta, de casi el 100 %. Es la primera vez que un boletín El Niño - La Niña Hoy es tan categórico, lo que evidencia el amplio consenso existente en la vasta red de expertos de la OMM.
Alimentado por condiciones oceánicas excepcionalmente cálidas en el Pacífico tropical, se prevé que El Niño siga fortaleciéndose durante los próximos meses hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte antes de alcanzar su apogeo hacia finales de este año, si bien los efectos que conllevará en el clima se mantendrán hasta bien entrado 2027.
"El fenómeno de El Niño está adquiriendo enormes proporciones ante nuestros ojos. La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se adentra en aguas desconocidas, aguas que se están calentando. La temperatura de la superficie del mar es cada vez más alta, las temperaturas no dejan de subir y el mundo se encuentra ya en la zona de peligro de los fenómenos meteorológicos extremos. Estamos ahora en una carrera contrarreloj entre los riesgos crecientes y nuestro compromiso de emprender acciones para hacer frente al clima y proteger a las personas. Y es una carrera que no podemos perder", declaró el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.
"Pese a su nombre aparentemente inofensivo, El Niño tiene el potencial de asestar un duro golpe a comunidades y economías de todo el mundo. Somos testigos de las perturbaciones y la devastación que causan sequías e inundaciones y, según las previsiones, estos efectos se agravarán a medida que se intensifique El Niño", explicó la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.
"Este episodio excepcional de El Niño exige medidas de preparación y respuesta excepcionales. En 50 años de historia de la OMM nunca antes habíamos emprendido una movilización tan importante junto con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), quienes encabezan el suministro de pronósticos y servicios para salvar vidas y proteger medios de subsistencia", dijo.
"La OMM está resuelta a trabajar en estrecha colaboración con los asociados de las Naciones Unidas y el sistema humanitario a fin de proporcionar la información y los conocimientos climáticos necesarios para contribuir a la gestión de desastres y apoyar a los sectores sensibles al clima, como los de la agricultura, la salud, la energía y los recursos hídricos", afirmó. "No hay tiempo que perder", subrayó.
Los boletines de la OMM El Niño/La Niña Hoy son la fuente de información más autorizada del planeta para Gobiernos e instancias decisorias. Estos pronósticos estacionales son fruto del consenso alcanzado entre los resultados de los diversos modelos de los Centros Mundiales de Producción de la OMM y la evaluación de los expertos de los SMHN y de los centros de predicción climática de todo el mundo.
En las aguas del Pacífico tropical
Las temperaturas de la superficie del mar en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, la región donde se origina El Niño, ya están muy por encima de la media -uno de los signos que indican claramente la instauración de un evento de El Niño- y siguen aumentando.
Los valores del índice Niño 3.4, ampliamente utilizado para medir las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial, han sobrepasado con creces los registros normales: entre mayo y julio de 2026 el calentamiento medio se cifró en +1,5 °C, y en julio ese valor aumentó hasta +2,0 °C. Posteriormente, entre finales de julio y mediados de agosto, los valores semanales no dejaron de incrementarse, dado que oscilaron entre cerca de +2,2 °C y +2,6 °C por encima de la media, lo que pone de manifiesto una intensificación continua.
Bajo la superficie del océano el calor acumulado alcanza una magnitud aún más excepcional. Durante julio y principios de agosto, en algunas zonas las temperaturas subsuperficiales superaron la media en más de 8 °C.
En conjunto, las condiciones superficiales y subsuperficiales favorecen claramente la persistencia de El Niño y posibilitan la intensificación del evento durante los próximos meses, según se apunta en el boletín.
El grado de confianza de los pronósticos es elevado. Los valores de los parámetros oceánicos y atmosféricos son concluyentes y se refuerzan mutuamente, y la coincidencia entre los resultados de los diversos sistemas de predicción estacional es elevada. Todo ello indica que el episodio de El Niño persistirá al menos hasta principios de 2027.
Datos clave
- El episodio de El Niño se ha consolidado y se espera que se intensifique aún más.
- Según los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial, la probabilidad de que el evento persista hasta febrero de 2027 es prácticamente del 100 %.
- Las aguas excepcionalmente cálidas del océano Pacífico tropical contribuyen a la intensificación del fenómeno.
- Un episodio muy fuerte de El Niño puede alterar notablemente las pautas de precipitación y temperatura en todo el mundo y agravar fenómenos meteorológicos extremos.
- La Organización y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales refuerzan las actividades de preparación y alerta temprana ante un evento excepcional.