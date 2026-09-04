SociedadSalud

El snack lleno de proteína que aporta saciedad y ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre

Se trata de un snack que solo tarda un minuto en prepararse y aporta una gran cantidad de beneficios

El snack que aporta una gran cantidad de proteínas.
El snack que aporta una gran cantidad de proteínas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas destacan hoy a la manzana con pasta de maní como un snack saludable en la dieta diaria para regular la glucemia y aportar saciedad por su alta proteína.
  • La preparación toma un minuto untando pasta de maní en gajos de manzana, combinación que aporta 7,5 gramos de proteína y fibras que evitan los picos de glucosa en el organismo.
  • La adopción de estos alimentos ricos en nutrientes ayuda a prevenir la diabetes tipo 2 y reemplaza opciones ultraprocesadas, promoviendo hábitos alimenticios sostenibles.
Resumen generado con IA

La proteína es un macronutriente esencial que forma parte de una gran cantidad de procesos de nuestro cuerpo. Así resulta fundamental para el crecimiento, reparación y mantenimiento de los tejidos del organismo. Por ello se vuelve fundamental incorporar en nuestra dieta snacks y alimentos que aporten este nutriente y uno de ellos es sumamente sencillo de preparar. 

Las tres bebidas que pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre

Las tres bebidas que pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre

La proteína está conformada por aminoácidos que son “bloques de construcción” de nuestras células y que a la vez están involucrados en muchos aspectos de nuestro bienestar general. Los alimentos ricos en proteína no solo benefician los procesos de nuestro cuerpo sino que además suponen otros efectos a nivel inmediato, como la sensación de saciedad, ya que nos mantienen más satisfechos por mayor cantidad de tiempo.

El snack lleno de proteínas que ayuda a mantener los niveles de azúcar

Por otro lado, los alimentos ricos en proteína pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre y lograr valores más saludables, tanto para quienes padecen de enfermedades como la diabetes como para los individuos más saludables. Mientras que por el contrario, los snacks y las comidas altas en azúcar pueden provocar que los niveles de azúcar en sangre se eleven, lo que incrementa la sensación de hambre. Además las personas que consumen mayor cantidad de azúcar se ven más predispuestas a padecer de diabetes tipo dos.

Así es que incorporar alimentos ricos en proteínas resulta sumamente beneficioso para nuestra salud, a la vez que existe una variedad bastante amplia de preparaciones que podemos agregar a nuestra dieta. Una opción sumamente sencilla para llevar al trabajo o en las tardes que pasamos fuera es la manzana con pasta de maní. Se trata de una combinación que ni siquiera requiere mucha elaboración y es sumamente saludable.

La pasta de maní es un alimento lleno de proteínas. La pasta de maní es un alimento lleno de proteínas.

¿Cómo preparar este sencillo snack?

De acuerdo a la evidencia científica, la pasta de maní provee de mayor cantidad de proteína que un huevo grande. Al ser una legumbre, el maní es rico en proteínas y carbohidratos complejos. Este último nutriente está compuesto principalmente de fibra y almidón, presentando en menor proporción los azúcares simples. Como resultado, este snack reduce las probabilidades de sufrir de picos de azúcar.

Preparar este snack es sumamente sencillo. Solamente debemos cortar una pequeña manzana en seis partes iguales y colocar una cucharadita de pasta de maní en cada trozo de la fruta, de esta manera estaremos agregando nada menos que 7,5 gramos de proteína. Aunque la manzana contiene 11 gramos de azúcar natural, está también contiene una gran cantidad de fibra, incluyendo pectinas, que ayuda a balancear los niveles de azúcar.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Shampoo o acondicionador primero? El método que cambia la rutina tradicional para lavarse el pelo

¿Shampoo o acondicionador primero? El método que cambia la rutina tradicional para lavarse el pelo

El truco casero con cáscaras de limón para aromatizar tu casa: cómo hacerlo

El truco casero con cáscaras de limón para aromatizar tu casa: cómo hacerlo

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
2

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
3

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas
4

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia
5

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
3

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
4

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
5

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Más Noticias
Nuevo descenso de temperatura: la mínima llegará a 7 °C en San Miguel de Tucumán este fin de semana

Nuevo descenso de temperatura: la mínima llegará a 7 °C en San Miguel de Tucumán este fin de semana

Gran Amérian Carlos V de Las Termas de Río Hondo: la constante evolución del oasis termal del norte argentino

Gran Amérian Carlos V de Las Termas de Río Hondo: la constante evolución del oasis termal del norte argentino

Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

Cómo es por dentro el departamento donde vive Mirtha Legrand

Cómo es por dentro el departamento donde vive Mirtha Legrand

No doy más: la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

"No doy más": la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

Comentarios