SociedadActualidad

¿Shampoo o acondicionador primero? El método que cambia la rutina tradicional para lavarse el pelo

El lavado inverso propone cambiar la rutina tradicional del cabello: usar primero el acondicionador y después el shampoo. Una reconocida peluquera explica cómo hacerlo y por qué este método puede ayudar a evitar el pelo pesado y conservar el volumen.

El truco para lavarse el pelo que pocos conocen: hay que cambiar el orden de los productos
El truco para lavarse el pelo que pocos conocen: hay que cambiar el orden de los productos Kenvue
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en estilismo promueven el lavado inverso, aplicando acondicionador antes del shampoo para proteger las fibras capilares y aportar mayor volumen y ligereza al pelo.
  • Frente al orden tradicional, el método consiste en hidratar de medios a puntas y luego lavar la raíz con shampoo, retirando residuos para evitar un cabello pesado o reseco.
  • Esta técnica busca transformar las rutinas cotidianas de cuidado capilar, optimizando la higiene del cuero cabelludo y mejorando la durabilidad del peinado y la salud del pelo.
Resumen generado con IA

Durante décadas, la rutina para lavarse el pelo siguió prácticamente siempre el mismo orden: primero shampoo y después acondicionador. Sin embargo, una técnica conocida como lavado inverso propone cambiar esa secuencia y comenzar por el acondicionador para conseguir una melena con más movimiento, brillo y volumen.

Cómo combatir las canas de forma natural y fortalecer el cabello

Cómo combatir las canas de forma natural y fortalecer el cabello

La peluquera Olga G. San Bartolomé explicó en una entrevista con el medio español Clara que este método busca proteger la fibra capilar antes de aplicar el shampoo. La técnica también apunta a evitar que queden residuos de acondicionador que puedan dejar el pelo pesado o apelmazado.

Qué es el lavado inverso y cómo se hace

El procedimiento consiste en alterar el orden tradicional de los productos. En lugar de comenzar con el shampoo, primero se coloca el acondicionador y después se realiza el lavado.

La secuencia recomendada por la especialista es la siguiente:

  • Aplicar el acondicionador: se coloca de medios a puntas, sin mojar previamente el resto del cabello.
  • Usar el shampoo: se aplica principalmente sobre la raíz y el cuero cabelludo.
  • Enjuagar: al retirar los productos, la espuma del shampoo desciende por el largo del pelo y ayuda a eliminar el exceso de acondicionador.

    • Según San Bartolomé, de esta manera el acondicionador puede aportar hidratación en las zonas que más lo necesitan sin dejar una sensación de peso sobre la melena.

    Por qué algunos expertos recomiendan cambiar el orden

    La principal explicación detrás del lavado inverso está relacionada con la protección de la fibra capilar. De acuerdo con la especialista, aplicar directamente el shampoo sobre un cabello seco o castigado puede resultar demasiado agresivo y favorecer una mayor deshidratación.

    Al colocar previamente el acondicionador sobre medios y puntas, se busca generar una protección antes de que el shampoo entre en contacto con el cabello. El producto de limpieza queda enfocado principalmente en el cuero cabelludo, mientras que el enjuague posterior ayuda a retirar los restos que puedan haber quedado en el largo.

    Otro de los objetivos es evitar la acumulación de acondicionador. Cuando quedan residuos de este producto, el cabello puede perder volumen y adquirir una apariencia pesada o apelmazada.

    Cada cuánto conviene lavarse el pelo

    La frecuencia del lavado también depende de las características del cabello y del cuero cabelludo. San Bartolomé cuestiona la idea de que lavarse el pelo todos los días sea necesariamente perjudicial y sostiene que mantener una correcta higiene es importante para la salud del folículo capilar.

    En el caso de las personas con cuero cabelludo graso o que realizan actividad física intensa, la especialista considera que puede ser conveniente lavar el cabello diariamente.

    Para quienes tienen un cabello normal, la recomendación mencionada es realizar el lavado aproximadamente cada 48 horas. En cambio, las personas con melenas muy secas o rizadas pueden dejar pasar más tiempo entre un lavado y otro.

    Sin embargo, la especialista advierte que pasar una semana completa sin higienizar el cuero cabelludo puede resultar contraproducente. La acumulación de suciedad y secreciones puede obstruir los poros y afectar tanto la vitalidad del cabello como su crecimiento saludable.

    Qué resultado busca conseguir el lavado inverso

    El objetivo de esta técnica es conseguir un cabello que conserve la hidratación necesaria, pero sin el peso que pueden generar los restos de acondicionador. Según la propuesta de la especialista, el resultado es una melena con mayor movimiento y una sensación de limpieza que puede mantenerse durante más tiempo.

    El lavado inverso plantea así una modificación sencilla de una rutina cotidiana: acondicionador primero y shampoo después. La técnica busca proteger los largos, concentrar la limpieza en el cuero cabelludo y evitar la acumulación de productos que puede quitarle volumen al cabello.

    Tamaño texto
    Comentarios
    Lo más popular
    El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
    1

    El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

    Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York
    2

    Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York

    Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera
    3

    Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

    Una campaña electoral a cara de perro
    4

    Una campaña electoral a cara de perro

    Diego Zerda, a juicio, acusado de instigar el suicidio de Karla Robles
    5

    Diego Zerda, a juicio, acusado de instigar el suicidio de Karla Robles

    Ranking notas premium
    El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
    1

    El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

    Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
    2

    Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

    Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos
    3

    Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

    La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos
    4

    La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

    Una campaña electoral a cara de perro
    5

    Una campaña electoral a cara de perro

    Más Noticias
    A qué se dedica la mamá de Tini: defiende a Alejandro Stoessel y se mantiene lejos de los medios

    A qué se dedica la mamá de Tini: defiende a Alejandro Stoessel y se mantiene lejos de los medios

    Alarma en la madrugada: se incendio en un depósito de cables en el barrio Los Pinos

    Alarma en la madrugada: se incendio en un depósito de cables en el barrio Los Pinos

    Gabriela Sabatini reveló quiénes son su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

    Gabriela Sabatini reveló quiénes son su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

    La emotiva despedida de Valentina Cervantes tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City

    La emotiva despedida de Valentina Cervantes tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City

    El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

    El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

    Cartas de lectores: materias sin profesor

    Cartas de lectores: materias sin profesor

    Tormentas con ráfagas de hasta 90 km/h, nevadas y Zonda: qué provincias están bajo alerta este 2 de septiembre

    Tormentas con ráfagas de hasta 90 km/h, nevadas y Zonda: qué provincias están bajo alerta este 2 de septiembre

    Una campaña electoral a cara de perro

    Una campaña electoral a cara de perro

    Comentarios