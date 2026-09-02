¿Shampoo o acondicionador primero? El método que cambia la rutina tradicional para lavarse el pelo
El lavado inverso propone cambiar la rutina tradicional del cabello: usar primero el acondicionador y después el shampoo. Una reconocida peluquera explica cómo hacerlo y por qué este método puede ayudar a evitar el pelo pesado y conservar el volumen.
Resumen para apurados
- Expertos en estilismo promueven el lavado inverso, aplicando acondicionador antes del shampoo para proteger las fibras capilares y aportar mayor volumen y ligereza al pelo.
- Frente al orden tradicional, el método consiste en hidratar de medios a puntas y luego lavar la raíz con shampoo, retirando residuos para evitar un cabello pesado o reseco.
- Esta técnica busca transformar las rutinas cotidianas de cuidado capilar, optimizando la higiene del cuero cabelludo y mejorando la durabilidad del peinado y la salud del pelo.
Durante décadas, la rutina para lavarse el pelo siguió prácticamente siempre el mismo orden: primero shampoo y después acondicionador. Sin embargo, una técnica conocida como lavado inverso propone cambiar esa secuencia y comenzar por el acondicionador para conseguir una melena con más movimiento, brillo y volumen.
La peluquera Olga G. San Bartolomé explicó en una entrevista con el medio español Clara que este método busca proteger la fibra capilar antes de aplicar el shampoo. La técnica también apunta a evitar que queden residuos de acondicionador que puedan dejar el pelo pesado o apelmazado.
Qué es el lavado inverso y cómo se hace
El procedimiento consiste en alterar el orden tradicional de los productos. En lugar de comenzar con el shampoo, primero se coloca el acondicionador y después se realiza el lavado.
La secuencia recomendada por la especialista es la siguiente:
Según San Bartolomé, de esta manera el acondicionador puede aportar hidratación en las zonas que más lo necesitan sin dejar una sensación de peso sobre la melena.
Por qué algunos expertos recomiendan cambiar el orden
La principal explicación detrás del lavado inverso está relacionada con la protección de la fibra capilar. De acuerdo con la especialista, aplicar directamente el shampoo sobre un cabello seco o castigado puede resultar demasiado agresivo y favorecer una mayor deshidratación.
Al colocar previamente el acondicionador sobre medios y puntas, se busca generar una protección antes de que el shampoo entre en contacto con el cabello. El producto de limpieza queda enfocado principalmente en el cuero cabelludo, mientras que el enjuague posterior ayuda a retirar los restos que puedan haber quedado en el largo.
Otro de los objetivos es evitar la acumulación de acondicionador. Cuando quedan residuos de este producto, el cabello puede perder volumen y adquirir una apariencia pesada o apelmazada.
Cada cuánto conviene lavarse el pelo
La frecuencia del lavado también depende de las características del cabello y del cuero cabelludo. San Bartolomé cuestiona la idea de que lavarse el pelo todos los días sea necesariamente perjudicial y sostiene que mantener una correcta higiene es importante para la salud del folículo capilar.
En el caso de las personas con cuero cabelludo graso o que realizan actividad física intensa, la especialista considera que puede ser conveniente lavar el cabello diariamente.
Para quienes tienen un cabello normal, la recomendación mencionada es realizar el lavado aproximadamente cada 48 horas. En cambio, las personas con melenas muy secas o rizadas pueden dejar pasar más tiempo entre un lavado y otro.
Sin embargo, la especialista advierte que pasar una semana completa sin higienizar el cuero cabelludo puede resultar contraproducente. La acumulación de suciedad y secreciones puede obstruir los poros y afectar tanto la vitalidad del cabello como su crecimiento saludable.
Qué resultado busca conseguir el lavado inverso
El objetivo de esta técnica es conseguir un cabello que conserve la hidratación necesaria, pero sin el peso que pueden generar los restos de acondicionador. Según la propuesta de la especialista, el resultado es una melena con mayor movimiento y una sensación de limpieza que puede mantenerse durante más tiempo.
El lavado inverso plantea así una modificación sencilla de una rutina cotidiana: acondicionador primero y shampoo después. La técnica busca proteger los largos, concentrar la limpieza en el cuero cabelludo y evitar la acumulación de productos que puede quitarle volumen al cabello.