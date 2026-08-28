Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

El origen de la historia de “El Polaco” con el rescate animal

La relación de Eduardo Groh Riemersma con el rescate y la protección de animales nació a partir de una experiencia personal marcada por el dolor. Después de la muerte de su perra dogo, su suegro le regaló un perro que había sido rescatado de la calle. Ese gesto terminó transformando su mirada y marcó un punto de inflexión en su vida.