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Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

Tenia 49 años y sufrió un accidente mientras circulaba en moto por Santiago del Estero. Durante dos décadas,"El Polaco" dedicó su vida al rescate y cuidado de animales maltratados.

Murió “El Polaco” Riemersma: el referente del proteccionismo animal sufrió un trágico accidente
Murió “El Polaco” Riemersma: el referente del proteccionismo animal sufrió un trágico accidente Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Eduardo “El Polaco” Riemersma, referente del rescate animal de 49 años, falleció este jueves tras sufrir un accidente en moto en la capital de Santiago del Estero.
  • Perdió el control de su moto en una rotonda. Riemersma fundó en 2006 el refugio 'El Montecito de los Canichones', asistiendo a más de 400 perros en situación de calle.
  • Su muerte generó conmoción en la comunidad y plantea el desafío de sostener su legado en el cuidado y la protección de animales abandonados o con discapacidades.
Resumen generado con IA

Eduardo Groh Riemersma, conocido como “El Polaco”, murió este jueves a los 49 años luego de sufrir un accidente vial en la ciudad de Santiago del Estero. Era reconocido por su trabajo al frente de El Montecito de los Canichones, un refugio dedicado al rescate, cuidado y recuperación de perros en situación de calle.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:40 en la rotonda ubicada en Avenida Alsina y Ramón Gómez Cornet. Según la información oficial, Groh Riemersma circulaba en una moto KTM 990 Adventure por la avenida, en sentido este-oeste.

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Al llegar a la rotonda, perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada después de derrapar. Tras el impacto, fue asistido por personal del Servicio de Emergencia y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE), que dispuso su traslado de urgencia al Hospital Regional. Sin embargo, el hombre ingresó al centro de salud sin signos vitales, según informó el médico Francisco Alderete.

Cómo fue el accidente en el que murió “El Polaco”

De acuerdo con el informe preliminar difundido por Info del Estero, Groh Riemersma sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y un hundimiento de tórax. Las lesiones descriptas dan cuenta de la gravedad del impacto sufrido durante el accidente.

La noticia generó una fuerte conmoción entre quienes conocían su trabajo en el ámbito del proteccionismo animal y entre vecinos de la capital santiagueña.

“El Polaco” era una figura reconocida por su labor en El Montecito de los Canichones, desde donde durante años participó en tareas de rescate y recuperación de perros abandonados o víctimas de maltrato. Además, solía repartir bolsones de alimentos en el barrio Belgrano, donde tenía su domicilio.

El origen de la historia de “El Polaco” con el rescate animal

La relación de Eduardo Groh Riemersma con el rescate y la protección de animales nació a partir de una experiencia personal marcada por el dolor. Después de la muerte de su perra dogo, su suegro le regaló un perro que había sido rescatado de la calle. Ese gesto terminó transformando su mirada y marcó un punto de inflexión en su vida.

“Yo era un tipo que estaba concentrado en el trabajo, como con tapa ojos, y ahí fue que miré a los costados y me dije: ‘¿Qué hace este perro? ¿De dónde salió?’. Ahí hice un clic y me encontré con situaciones terribles de perros rescatados”, recordó en una oportunidad, según las declaraciones recopiladas por Diario Panorama.

A partir de aquella experiencia, en 2006 comenzó a funcionar el refugio El Montecito de los Canichones. En sus primeros años estuvo ubicado en su Bandera natal, pero posteriormente se trasladó a la Ruta 16, en el departamento La Banda.

Sobre ese espacio, que con el tiempo se convirtió en el centro de su vida, Eduardo solía expresar: “Agradezco mucho a mis amigos que me ayudan aquí en La Banda, porque aunque yo soy de allá, esta es mi casa”.

Con el paso de los años, El Montecito de los Canichones se convirtió en un símbolo de la protección y el cuidado de los animales en Santiago del Estero. Riemersma fue además quien popularizó la palabra “canichones” para referirse a los perros que vivían en situación de calle y eligió ese término para darle nombre al refugio.

La institución llegó a albergar a más de 400 animales, entre ellos perros con discapacidades motrices o sensoriales y ejemplares de edad avanzada.

Para “El Polaco”, el trabajo con los animales iba mucho más allá de una tarea cotidiana y tenía un profundo significado personal. “Yo me siento completamente libre y feliz. Hoy la gente está muy enfrascada en el materialismo, pero yo dejo todo en el camino y consagramos nuestra vida a luchar por estos animales”, decía.

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