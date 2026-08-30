El truco casero con cáscaras de limón para aromatizar tu casa: cómo hacerlo

Una de las formas más efectivas para aromatizar el hogar con limón es poner a hervir las cáscaras del fruto en una olla con agua. De esta manera liberan sus aceites esenciales, llenando el ambiente con un aroma fresco que se expande rápidamente. Podés sumar una ramita de canela, clavos de olor, jengibre o unas hojas de menta