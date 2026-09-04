El ex canciller uruguayo Omar Paganini: “Argentina está llamada a volver a ser potencia regional”

Resumen para apurados
- El ex canciller uruguayo Omar Paganini presentó ayer en Tucumán su nuevo libro para reflexionar sobre los desafíos globales y la erosión de las democracias liberales.
- En la Jornada Cultura y Libertad, el exfuncionario analizó el impacto del avance tecnológico, la polarización y los liderazgos autoritarios sobre las democracias contemporáneas.
- Paganini afirmó que Argentina está llamada a ser potencia regional si capitaliza sus recursos en energía, minería y alimentos para insertarse en el nuevo orden geopolítico.
En un escenario global atravesado por transformaciones aceleradas y tensiones geopolíticas, el ex canciller uruguayo Omar Paganini presentó ayer en Tucumán su libro “Manual urgente para un mundo incierto. Poder, tecnología y polarización en el siglo XXI”, en un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann. La obra, coeditada por LA GACETA junto a las editoriales Vleer y Aurora, propone una pausa reflexiva para abordar con lenguaje simple la erosión de las democracias liberales, el avance tecnológico sin control y el deterioro del debate público.
El evento se realizó en uno de los salones del hotel Hilton, en el marco de la Jornada Cultura y Libertad. El encuentro fue titulado “Democracia bajo presión: desafíos, amenazas y oportunidades en una era de incertidumbre”, y reunió a referentes de América Latina. En primera instancia hubo una mesa panel con representantes de Venezuela y Colombia. Pero el plato fuerte de la tarde noche fue la presentación del libro del también académico e ingeniero Paganini, quien estuvo acompañado por Daniel Dessein, presidente de LA GACETA S.A., y Jorge Daniel Brahim, editor de Vleer.
El autor identificó la necesidad de estructurar una respuesta sistémica a las dudas contemporáneas. “Tenía ganas de reflexionar sobre justamente lo incierto de lo que estamos en estos tiempos, pero que admitía una visión más sistémica de entender las dinámicas que estaban pasando”, explicó Paganini en diálogo con este diario. Asimismo, enfatizó que la obra busca rescatar fundamentos esenciales más allá de la coyuntura: qué es la democracia liberal y cómo funciona la economía. “Por eso lo de manual”, precisó.
El libro aborda los cuestionamientos directos que sufre el orden institucional tradicional, según desarrolló Brahim. Remarcó que el modelo de gobierno basado en la libertad y la institucionalidad formal está de alguna manera “hackeado por los grandes autoritarismos”. En ese sentido, señaló la influencia de liderazgos globales fuertes como los de Vladimir Putin (Rusia), Xi Jinping (China) y Donald Trump (Estados Unidos), protagonistas de la tapa de la obra.
Sin “blanco o negro”
Dessein, por su parte, destacó que el valor del libro reside en romper con los esquemas simplistas ante problemas de escala internacional que también impactan localmente. “Es un libro que nos invita a hacer esa pausa en un momento donde cada vez es más difícil detenernos para reflexionar. Nos invita a salir de las fórmulas de blanco o negro, de buenos y malos, para analizar ese enorme vericueto de matices que tiene la realidad”, afirmó. A su vez, el directivo de LA GACETA destacó el perfil de Paganini y lo definió como una voz experimentada que combina la ingeniería, la gestión empresarial, la academia y la función pública (fue ministro de Industria, Energía y Minería entre 2020 y 2023, y ministro de Relaciones Exteriores entre 2023 y 2025).
Nuevas oportunidades
Dentro de los ejes geopolíticos abordados, Paganini analizó el viraje en las relaciones internacionales de la Casa Blanca y su impacto directo en Latinoamérica. “Hay un cambio de la política exterior americana muy notorio, sintetizado en la frase ‘America First’, que lo llevó a tener diferencias mayores con Europa y a sostener una visión de zona de influencia que lo lleva a relacionarse más con América Latina”, evaluó el ex canciller. No obstante, advirtió sobre la importancia de mantener la neutralidad comercial estratégica. “Tampoco se puede pretender que no tengamos comercio intenso con otras regiones, en particular con Asia y con China, que son algunos de nuestros socios comerciales más importantes”, mencionó.
Finalmente, al abordar el rol de la Argentina en este reordenamiento global, el diplomático uruguayo eludió tomar posicionamientos sobre la política interna local, pero remarcó los activos estratégicos del país. “Argentina tiene grandes oportunidades en un mundo que necesita cada vez más minerales y energía. Tiene riquezas enormes y las está empezando a aprovechar, por lo que ahí tiene un motor de crecimiento indiscutible, sumado a la producción histórica de alimentos”, señaló Paganini. En ese sentido, consideró que el país está “llamado a volver a ser una potencia regional” si logra superar los desafíos de estabilidad social y empleo que impone la incertidumbre contemporánea.
Democracia bajo presión
Del primer panel de la jornada, en tanto, formaron parte Pedro Urruchurtu (Venezuela), coordinador de Relaciones Internacionales del equipo de María Corina Machado, y por Carlos Augusto Chacón (Colombia), director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Ambos dialogaron con el fundador y presidente de Federalismo y Libertad, José Guillermo Godoy, sobre los desafíos y tensiones de una democracia bajo presión con las perspectivas de sus países. Urruchurtu relató sus vivencias durante el régimen chavista y abordó la detención de Nicolás Maduro. Chacón planteó que su país está atrapado por décadas de violencia de grupos armados.