El ex canciller uruguayo Omar Paganini: “Argentina está llamada a volver a ser potencia regional”

Sin “blanco o negro”

Dessein, por su parte, destacó que el valor del libro reside en romper con los esquemas simplistas ante problemas de escala internacional que también impactan localmente. “Es un libro que nos invita a hacer esa pausa en un momento donde cada vez es más difícil detenernos para reflexionar. Nos invita a salir de las fórmulas de blanco o negro, de buenos y malos, para analizar ese enorme vericueto de matices que tiene la realidad”, afirmó. A su vez, el directivo de LA GACETA destacó el perfil de Paganini y lo definió como una voz experimentada que combina la ingeniería, la gestión empresarial, la academia y la función pública (fue ministro de Industria, Energía y Minería entre 2020 y 2023, y ministro de Relaciones Exteriores entre 2023 y 2025).