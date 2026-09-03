Los desafíos de la democracia liberal en tiempos de Trump
Esta tarde se presenta en el Hilton el libro “Manual urgente para un mundo incierto”, de Omar Paganini, y habrá un encuentro con los politólogos Pedro Urruchurtu y Carlos Augusto Chacón para conversar sobre el presente y el futuro de la democracia.
Resumen para apurados
- Omar Paganini presenta hoy en el Hilton su libro sobre los desafíos de la democracia liberal junto a politólogos invitados para debatir el avance de los autoritarismos.
- El acto, dentro de la jornada 'Democracia bajo presión', reúne al excanciller uruguayo con referentes internacionales en un evento coorganizado por LA GACETA y fundaciones afines.
- La obra y el panel buscan alertar sobre el impacto de la tecnología, las crisis políticas y el avance autocrático en la estabilidad de las democracias regionales.
En Manual urgente para un mundo incierto, libro coeditado por LA GACETA y las editoriales Aurora y Vleer, Omar Paganini ofrece una lectura integral de las transformaciones políticas, tecnológicas y sociales de nuestro tiempo. Desde los fundamentos del Estado democrático y el papel de las libertades hasta la inteligencia artificial, la velocidad de los cambios, la crisis de los sistemas políticos, la educación, los medios de comunicación y el avance de nuevos autoritarismos, el autor examina los dilemas que atraviesan las sociedades contemporáneas.
El libro busca contribuir a la comprensión del escenario internacional mediante una defensa de los valores de la democracia liberal frente al ascenso de modelos autocráticos, analizando también el impacto de la tecnología sobre el trabajo, la educación y la convivencia democrática.
Ingeniero y académico, Paganini se desempeñó como ministro de Industria, Energía y Minería entre 2020 y 2023 y como ministro de Relaciones Exteriores entre 2023 y 2025, durante la presidencia de Luis Lacalle Pou. Durante la presentación, Paganini dialogará con Daniel Dessein, presidente de LA GACETA S.A., y Jorge Daniel Brahim, editor de Vleer.
“Democracia bajo presión”
La actividad se desarrollará en el marco de “Democracia bajo presión”, jornada organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann, de la que participarán también Pedro Urruchurtu, politólogo y coordinador de Relaciones Internacionales del equipo de María Corina Machado, y Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política de Colombia, organización dedicada a promover las ideas de la libertad y la participación en el debate público.
Urruchurtu, galardonado recientemente con el Impact Award de la Universidad de Georgetown por su compromiso con la democracia venezolana, ha desarrollado una larga tarea vinculada a la defensa de las instituciones y los derechos humanos.
Los interesados en participar de la jornada pueden hacerlo completando el formulario de inscripción al puede accederse a través de este link.