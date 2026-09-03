Los desafíos de la democracia liberal en tiempos de Trump

En Manual urgente para un mundo incierto, libro coeditado por LA GACETA y las editoriales Aurora y Vleer, Omar Paganini ofrece una lectura integral de las transformaciones políticas, tecnológicas y sociales de nuestro tiempo. Desde los fundamentos del Estado democrático y el papel de las libertades hasta la inteligencia artificial, la velocidad de los cambios, la crisis de los sistemas políticos, la educación, los medios de comunicación y el avance de nuevos autoritarismos, el autor examina los dilemas que atraviesan las sociedades contemporáneas.