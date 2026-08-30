Omar Paganini: "La intoxicación populista enfermó de gravedad la democracia liberal"

-Es una pregunta muy amplia y, mirando para atrás, llama la atención que algunas cosas hayan cambiado aceleradamente. Era entonces el 2023 y un mes atrás Hamas había desencadenado su brutal matanza en Gaza, la guerra de Ucrania llevaba casi dos años y en Venezuela se avanzaba a los tumbos con un proceso electoral que ya mostraba sus falencias. En la Casa Blanca estaba Biden. En Argentina, Alberto Fernández. La retórica internacional que promovían los organismos internacionales era la del desarrollo sostenible y el multilateralismo, aunque los problemas se amontonaban. Luego todo eso ha cambiado. En el Mercosur veníamos sufriendo el impulso proteccionista de la Argentina de Fernández y los intentos brasileños de controlar la apertura al mundo de los demás países. Habíamos pasado varios años reclamando el sinceramiento y la flexibilización del Mercosur, afirmando que se podía negociar con terceros por separado, como por ejemplo con el Acuerdo Transpacífico, los EE. UU. o China. Hoy vemos que la Argentina ha asumido posturas como las de Uruguay, y que los acuerdos que ha firmado el Mercosur (por ejemplo, con la Unión Europea) lo alejan de su problema como mercado cautivo del Brasil.