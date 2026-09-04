Tucumán registró cinco femicidios durante 2026

También criticó la falta de asistencia para los hijos de las víctimas. “Costó mucho que se sancionara y se reglamentara la Ley Brisa y en la actualidad no se está cumpliendo. Esta ley significa, más allá del apoyo económico, una cobertura integral de salud. Es decir que estos menores, que muchísimas veces presenciaron el ataque final o presenciaron años de violencia, tienen que tener una cobertura integral de salud, tienen que estar acompañados para que puedan trabajar el shock que le produce”, indicó.