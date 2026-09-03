Cinco femicidios en Tucumán en 2026 y una alarma que se repite: “El papel no va a proteger a la mujer”

La denuncia debería ser el comienzo de una red de protección. Sin embargo, en numerosos casos termina convirtiéndose en apenas un papel que no alcanza para impedir que el agresor vuelva a acercarse. Esa es una de las principales advertencias que surgen del relevamiento del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que registró 169 femicidios en los primeros ocho meses de 2026, entre ellos cinco casos en Tucumán.