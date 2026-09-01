Llevó a un monte a su pareja, la mató de un escopetazo y luego se quitó la vida

Todas las dudas que había sobre el caso comenzaron a despejarse al conocerse la mecánica del femicidio registrado el domingo en 7 de Abril, localidad ubicada al noroeste de la provincia. El hombre, aprovechando que estaban solos, le pidió a su mujer que lo acompañara hasta el monte de la finca. Al llegar al punto más alejado de la propiedad, la mató de un escopetazo. Minutos después, se quitó la vida con la misma arma.
René Sierra, de 55 años, y Yolanda Beatriz Amaya, de 52, vivían en una casa construida sobre un amplio terreno de esa localidad, ubicada a unos 190 kilómetros de la capital tucumana. Sus hijos también habían levantado sus viviendas en el mismo predio, donde residían junto con sus respectivas familias.
Como lo hacían habitualmente los domingos, almorzaron todos juntos. Por la tarde, los hijos de la pareja y sus familias se retiraron del lugar para participar de los festejos por el Día del Niño organizados por las autoridades de la comuna.
Regresaron pasadas las 18.30. Los más pequeños fueron a buscar a su abuela para contarle que uno de ellos había sufrido un golpe en la frente y necesitaba que lo revisara y calmara. Cuando no la encontraron, comenzaron a preocuparse. “Ellos no salían casi nunca, y menos juntos”, habrían explicado los familiares a los policías que llegaron al lugar.
El hallazgo
Entre todos comenzaron a buscarlos. Con la ayuda de linternas, Analía Sierra y su cuñada, Ana Díaz, decidieron dirigirse hacia el campo, al suponer que la pareja podría haber ido a soltar los caballos de la familia. A unos 200 metros de la vivienda encontraron los cuerpos y dieron aviso a la Policía.
Una comisión de uniformados, encabezada por los oficiales Jorge Suárez, Micaela Mustafá y Carlos Ruiz, se presentó en el lugar y encontró el cuerpo de la mujer y, a unos metros, el de su esposo. Según la hipótesis que maneja el fiscal Carlos Sale, Sierra habría asesinado a su mujer y luego se habría quitado la vida.
Esta teoría se sustenta, entre otros elementos, en que la escopeta fue encontrada junto al cuerpo de Sierra. Con el correr de las horas también surgió el testimonio de una persona que habría visto a la pareja caminar junta hacia el lugar donde fueron encontrados los cuerpos.
Los familiares de los fallecidos también aportaron información que podría resultar clave para la investigación. Según explicaron, el hombre acostumbraba a beber durante todo el fin de semana y se tornaba agresivo con su esposa.
También indicaron que la mujer podría haber sido víctima de violencia de género, aunque nunca realizó una denuncia porque, según relataron, las agresiones se producían cuando ellos no estaban en sus casas.
Fuentes judiciales indicaron que, si bien esta es la principal hipótesis, todavía restan conocerse los resultados de distintas pericias para determinar con certeza cómo ocurrieron los hechos y establecer si se trató de un femicidio seguido de suicidio.
Un duro presente
Este sería el quinto femicidio registrado en lo que va del año en Tucumán, dos menos que los contabilizados hasta el 31 de julio de 2025. Un dato que llamó la atención de los investigadores es que tres casos ocurrieron en la capital tucumana. “Es un dato importante porque, en teoría, las mujeres tienen más mecanismos de protección que en el interior de la provincia”, sostuvo una fuente judicial.
Para visibilizar la violencia contra las mujeres, desde hace más de una década los femicidios son contabilizados por separado de las muertes ocurridas en contextos de violencia intrafamiliar. Si se suman ambos rubros, los registros muestran que en Tucumán se produjeron 11 homicidios vinculados con situaciones de violencia de género o intrafamiliar durante los primeros ocho meses del año. Esa cifra convierte a este tipo de violencia en el principal móvil de los homicidios registrados en 2026, que hasta el momento ascienden a 28.