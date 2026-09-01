Llevó a un monte a su pareja, la mató de un escopetazo y luego se quitó la vida

Todas las dudas que había sobre el caso comenzaron a despejarse al conocerse la mecánica del femicidio registrado el domingo en 7 de Abril, localidad ubicada al noroeste de la provincia. El hombre, aprovechando que estaban solos, le pidió a su mujer que lo acompañara hasta el monte de la finca. Al llegar al punto más alejado de la propiedad, la mató de un escopetazo. Minutos después, se quitó la vida con la misma arma.