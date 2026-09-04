Con el traslado de los Caro, ¿se endurece la política carcelaria en la provincia?

Posturas diferentes

El caso de Cristian Caro es diferente. El 2 de diciembre cumple la pena que se le impuso y su defensor, Agustín Monteros, sostuvo que se estaban vulnerando sus derechos. El condenado ya estaba cumpliendo con el plan de salidas transitorias y cursaba sus estudios secundarios en la cárcel. Antes de que se concretara el traslado, Monteros había solicitado informes para saber qué ocurriría con los beneficios y si podía continuar cursando las materias. No hubo tiempo para que le respondieran: ya había sido trasladado a Buenos Aires.