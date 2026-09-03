Trasladaron desde Tucumán a Buenos Aires al clan Caro y los alojaron en cárceles de máxima seguridad

En el marco de un operativo dispuesto por la Justicia y coordinado junto con el Gobierno provincial, los hermanos Francisco Emanuel, Cristian Nicolás y Marcos Gastón Caro fueron trasladados durante la madrugada de este jueves desde Tucumán hacia la provincia de Buenos Aires. La medida se tomó debido al comportamiento de los internos dentro del sistema penitenciario y a su clasificación como personas de “alto perfil de riesgo”.