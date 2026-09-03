Trasladaron desde Tucumán a Buenos Aires al clan Caro y los alojaron en cárceles de máxima seguridad

Resumen para apurados
- La Justicia trasladó este miércoles a los hermanos del clan Caro desde Tucumán a penales de Buenos Aires tras ser catalogados como presos de alto riesgo por mala conducta.
- Bajo un fuerte operativo especial, los condenados por homicidio y robo fueron derivados tras registrar reiterados incidentes disciplinarios en el penal de Villa Urquiza.
- Alojados en Ezeiza y Marcos Paz, la medida busca neutralizar su conflictividad en Tucumán y garantizar el cumplimiento de sus penas bajo un régimen penitenciario más riguroso.
En el marco de un operativo dispuesto por la Justicia y coordinado junto con el Gobierno provincial, los hermanos Francisco Emanuel, Cristian Nicolás y Marcos Gastón Caro fueron trasladados durante la madrugada de este jueves desde Tucumán hacia la provincia de Buenos Aires. La medida se tomó debido al comportamiento de los internos dentro del sistema penitenciario y a su clasificación como personas de “alto perfil de riesgo”.
El procedimiento fue organizado de manera conjunta por el Servicio Penitenciario, la Policía de Tucumán y el Ministerio de Seguridad, a partir de una orden de la Justicia competente. El traslado se concretó bajo un amplio dispositivo de seguridad que incluyó vehículos especiales y personal de unidades operativas.
El director general del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, confirmó que los tres internos fueron enviados a establecimientos penitenciarios federales de máxima seguridad. “En horas tempranas, el clan Caro fue trasladado a la provincia de Buenos Aires”, explicó, y detalló que la comisión estuvo integrada por efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) y de la División Especial de Operaciones Penitenciarias (DEOP).
Según explicó Quinteros, ambas fuerzas conformaron una “cápsula de seguridad” integrada por varios vehículos para garantizar el traslado de los detenidos hasta sus nuevos destinos.
El motivo del traslado
La decisión se tomó luego de que los hermanos atravesaran distintas unidades del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza y, según las autoridades, presentaran dificultades para adaptarse a las normas de convivencia y los reglamentos internos.
El subdirector general del Servicio Penitenciario, Diego Leal, señaló que los tres internos “tuvieron dificultades para adaptarse a las normas y reglamentaciones vigentes” y que durante su paso por diferentes sectores del complejo dieron muestras de “falta de apego a las normas” y de escasa permeabilidad a los reglamentos.
A partir de esa evaluación, fueron considerados internos de “alto perfil de riesgo” dentro de la clasificación criminológica que realiza el Servicio Penitenciario.
“En virtud del convenio de asistencia recíproca con el Servicio Penitenciario Federal, fueron trasladados a una unidad de máxima seguridad”, explicó Leal.
La medida busca, de esta manera, que los hermanos continúen cumpliendo sus condenas en establecimientos con un régimen de seguridad acorde con la evaluación realizada por las autoridades penitenciarias.
Dónde fueron alojados
Los tres hermanos fueron separados en dos establecimientos federales de la provincia de Buenos Aires. Francisco Emanuel Caro y Marcos Gastón Caro fueron trasladados al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, mientras que Cristian Nicolás Caro quedó alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
De acuerdo con lo informado por Quinteros, Francisco y Marcos cumplen condenas por homicidio y abuso de arma de fuego, mientras que Cristian fue condenado por robo agravado. Los dos primeros tienen penas de mayor extensión, mientras que Cristian cumple una condena de cinco años.
El operativo se realizó durante las primeras horas de este miércoles y culminó con el ingreso de los tres internos al sistema penitenciario federal, fuera de la órbita del complejo carcelario de Tucumán.