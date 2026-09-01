El Gobierno respondió a los dichos de Trump sobre Malvinas: “Es nuestra responsabilidad mantener vivo el reclamo”

Hacia la apertura económica y el fin del cepo

En el plano estrictamente económico, el titular del Palacio San Martín defendió el proceso de desregulación y la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales, como el que se negocia actualmente con Canadá. Quirno resaltó que la base de todo crecimiento es la confianza y el respeto a la propiedad privada. “Durante décadas, los inversores extranjeros miraban a ese Estado, no a la Argentina, con recelo porque lo único que hacía era romper contratos”, criticó, al contrastar aquello con la gestión actual. “Es generar la credibilidad a través del respeto a la propiedad privada. Y eso es respetar los contratos”, dijo.