El Gobierno respondió a los dichos de Trump sobre Malvinas: “Es nuestra responsabilidad mantener vivo el reclamo”

Resumen para apurados
- El canciller Pablo Quirno reafirmó en Buenos Aires el reclamo soberano sobre Malvinas, tras sugerir Donald Trump que EE.UU. podría revisar su postura sobre las islas.
- Trump abrió la puerta a evaluar la posición estadounidense, ante lo cual la Casa Rosada optó por la cautela y enfatizó una vía diplomática ante las acciones del Reino Unido.
- El Gobierno buscará fortalecer herramientas diplomáticas para defender recursos naturales en el archipiélago, sustentando el reclamo en la credibilidad y el diálogo bilateral.
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, fijó la posición oficial de la Casa Rosada tras las recientes afirmaciones de Donald Trump. El mandatario estadounidense había sugerido horas antes que podría revisar su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas, afirmando. “Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”, había dicho.
Ante este escenario, Quirno fue contundente sobre la prioridad del Gobierno. “El tema Malvinas es muy claro. Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, señaló el funcionario.
Diplomacia concreta y defensa de los recursos naturales
Según el canciller, el enfoque de la gestión actual debe alejarse de la retórica vacía y concentrarse en herramientas efectivas de negociación. “Tenemos que tener acciones de la diplomacia más concreta y mejores instrumentos para defendernos de situaciones que hoy son situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos. Son nuestros”, aseveró.
Pese a la apertura mostrada por Trump, Quirno optó por la cautela estratégica y remarcó que la solución debe ser exclusivamente diplomática y basada en el esfuerzo propio. “Sobre lo que no tenemos control, no operamos. Nosotros operamos sobre lo que nosotros operamos. Tenemos claro que la solución es diplomática y que tenemos que avanzar en ese frente lo más posible”, explicó.
En esa línea, comparó la estrategia exterior con el plan económico nacional. “De la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo: tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene argentina sobre la soberanía sea escuchado”, insistió.
Hacia la apertura económica y el fin del cepo
En el plano estrictamente económico, el titular del Palacio San Martín defendió el proceso de desregulación y la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales, como el que se negocia actualmente con Canadá. Quirno resaltó que la base de todo crecimiento es la confianza y el respeto a la propiedad privada. “Durante décadas, los inversores extranjeros miraban a ese Estado, no a la Argentina, con recelo porque lo único que hacía era romper contratos”, criticó, al contrastar aquello con la gestión actual. “Es generar la credibilidad a través del respeto a la propiedad privada. Y eso es respetar los contratos”, dijo.
Finalmente, al ser consultado por las restricciones cambiarias, el ministro envió un mensaje de tranquilidad al sector inversor, aunque evitó dar fechas precisas para el levantamiento total de las restricciones. “Lo que queda del cepo es muy poquito y son decisiones del Banco Central”, afirmó.