Milei enviará al Congreso un paquete de proyectos para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas

Javier Milei anunció esta noche, a través de una cadena nacional, que enviará al Congreso un paquete de proyectos destinado a reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El Presidente también anticipó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas extranjeras que operen en el territorio.