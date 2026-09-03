Milei: “El gobierno de Macri se dejó correr por los que tiraron piedras, nosotros no lo vamos a hacer”

Resumen para apurados
- En Santiago de Chile, Javier Milei ratificó su plan económico y afirmó que no cederá ante presiones callejeras ni políticas para no repetir los errores de Mauricio Macri en 2017.
- Milei recordó las protestas de 2017 por la reforma previsional en el Congreso, señalando que la gestión de Cambiemos cedió ante la oposición y sectores del extremo centro.
- El mandatario aseguró que mantendrá el rumbo de sus reformas sin cambios, proyectando firmeza ante eventuales reclamos sociales o cuestionamientos al modelo vigente.
En medio de los cuestionamientos por el rumbo económico, el presidente Javier Milei volvió a defender su gestión y utilizó la experiencia del gobierno de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, como ejemplo de lo que, según su visión, no debe volver a ocurrir.
Durante su participación en un foro regional de derecha realizado en Santiago de Chile, el mandatario sostuvo que aquella administración cedió ante las presiones políticas y las protestas callejeras, pese a atravesar, según recordó, un período de crecimiento económico y de baja de la pobreza.
“Estas estrategias que yo les cuento, la realidad es que no son nuevas. Esto mismo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas. Y aun así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo”, introdujo Milei.
La referencia a Mauricio Macri y las protestas de 2017
El mandatario consideró que el gobierno de Cambiemos terminó cediendo ante las presiones provenientes tanto de la oposición como de sectores que definió como el “extremo centro”.
“El gobierno del Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como el extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano”, continuó.
De esta manera, Milei trazó un paralelismo entre aquella experiencia y las críticas que actualmente recibe su administración. En ese sentido, afirmó que su gobierno aprendió de lo ocurrido durante la gestión de Macri y que no modificará su programa económico por las presiones políticas.
“Nosotros aprendimos esa lección. No nos vamos a dejar descarrilar por su relato. Y no lo vamos a hacer porque sabemos que por más ruido que hagan en el camino, más allá del ruido siempre está la realidad y el rumbo es el correcto, el modelo está funcionando. No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas”, completó.
Las “14 toneladas de piedras” que mencionó Milei
Las 14 toneladas de piedras a las que hizo referencia Milei aluden a una fuerte protesta que tuvo lugar en el Congreso de Buenos Aires cuando el entonces oficialismo impulsó una reforma de la movilidad jubilatoria.
El episodio fue utilizado por el Presidente como parte de su argumento para diferenciar la estrategia de su gobierno de la adoptada por la administración de Cambiemos frente a las protestas y las presiones políticas.