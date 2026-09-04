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Michelle Bachelet que cuenta con pocas posibilidades para dirigir la ONU

La favorita es la ex canciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett con ocho votos favorables. Bachelet solo logró dos apoyos.

Michelle Bachelet
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Hace 5 Hs

La ex presidenta de Chile Michelle Bachelet ironizó sobre las pocas posibilidades que tiene de ser secretaria general de las Naciones Unidas, después de conocerse un sondeo que la sitúa en penúltimo lugar entre ocho candidatos. Mientras daba una conferencia en la Universidad Diego Portales, Bachelet afirmó que China aumentó su influencia en desmedro de Estados Unidos y luego ironizó: “Es mi opinión, no seré secretaria general después de darla”.

La votación del Consejo de Seguridad, en agosto, posicionó como favorita a la ex canciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett con ocho votos favorables. Bachelet solo logró dos apoyos.

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La socialista sudamericana fue nominada por el gobierno de Gabriel Boric, junto con México y Brasil, pero su candidatura perdió fuerza luego de que el nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, le retirara su apoyo. El ex canciller Haroldo Muñoz negó que Bachelet vaya a dejar la carrera: “Su postulación es una cuestión de defensa de principios en un momento en que se cuestiona el multilateralismo, el derecho internacional, el cambio climático, la democracia y los derechos humanos”.

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