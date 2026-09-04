Michelle Bachelet que cuenta con pocas posibilidades para dirigir la ONU

La socialista sudamericana fue nominada por el gobierno de Gabriel Boric, junto con México y Brasil, pero su candidatura perdió fuerza luego de que el nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, le retirara su apoyo. El ex canciller Haroldo Muñoz negó que Bachelet vaya a dejar la carrera: “Su postulación es una cuestión de defensa de principios en un momento en que se cuestiona el multilateralismo, el derecho internacional, el cambio climático, la democracia y los derechos humanos”.