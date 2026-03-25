Kast retira apoyo a Bachelet como candidata a jefa de la ONU

Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo al frente de la ONU el 31 de diciembre de 2026. La política chilena ya tuvo altos cargos en el organismo internacional. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).