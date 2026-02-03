Chile, México y Brasil avalan a Michelle Bachelet como jefa de la ONU

SANTIAGO, Chile.- La ex presidenta chilena Michelle Bachelet fue inscrita por Chile como candidata al puesto de secretaria general de Naciones Unidas, con el apoyo de los dos países más grandes de América Latina, México y Brasil, anunció el mandatario Gabriel Boric.
Bachelet, de 74 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018) con el Partido Socialista. Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).
“La candidatura de la presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México”, informó Boric en una conferencia de prensa en el palacio presidencial en Santiago.
Bachelet es una de las postulantes para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.
“Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa”, afirmó Bachelet junto a Boric.
“Pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar las Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importante del mundo”, dijo Bachelet en la presentación.
Según un comunicado conjunto de Chile, México y Brasil, “esta candidatura refleja la voluntad de nuestros países de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral y de promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales”.
Bachelet aún no sabe si contará con el apoyo del futuro gobierno del ultraderechista José Antonio Kast. El presidente electo de Chile dijo que se pronunciará sobre el tema después del 11 de marzo, cuando asuma el poder.
La ex mandataria también tendrá que buscar el respaldo de Estados Unidos, que podría inclinarse por otro candidato.
“El nombre Bachelet no es uno que agrade en 100% al presidente Donald Trump”, dijo Rodrigo Espinoza, analista político de la Universidad Diego Portales.
Espinoza cree probable que Trump apoye al argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, impulsado por el gobierno de su aliado, Javier Milei.
Competirían también la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.
En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991. Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer.