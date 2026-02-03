Secciones
Mundo

Chile, México y Brasil avalan a Michelle Bachelet como jefa de la ONU

El argentino Rafael Grossi también busca encabezar el organismo

HISTORIA. La ex presidenta de Chile tiene larga trayectoria diplomática. HISTORIA. La ex presidenta de Chile tiene larga trayectoria diplomática.
Hace 2 Hs

SANTIAGO, Chile.- La ex presidenta chilena Michelle Bachelet fue inscrita por Chile como candidata al puesto de secretaria general de Naciones Unidas, con el apoyo de los dos países más grandes de América Latina, México y Brasil, anunció el mandatario Gabriel Boric.

Bachelet, de 74 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018) con el Partido Socialista. Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

“La candidatura de la presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México”, informó Boric en una conferencia de prensa en el palacio presidencial en Santiago.

Bachelet es una de las postulantes para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.

“Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa”, afirmó Bachelet junto a Boric.

“Pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar las Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importante del mundo”, dijo Bachelet en la presentación.

Según un comunicado conjunto de Chile, México y Brasil, “esta candidatura refleja la voluntad de nuestros países de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral y de promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales”.

Bachelet aún no sabe si contará con el apoyo del futuro gobierno del ultraderechista José Antonio Kast. El presidente electo de Chile dijo que se pronunciará sobre el tema después del 11 de marzo, cuando asuma el poder.

La ex mandataria también tendrá que buscar el respaldo de Estados Unidos, que podría inclinarse por otro candidato.

“El nombre Bachelet no es uno que agrade en 100% al presidente Donald Trump”, dijo Rodrigo Espinoza, analista político de la Universidad Diego Portales.

Espinoza cree probable que Trump apoye al argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, impulsado por el gobierno de su aliado, Javier Milei.

Competirían también la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991. Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer.

Temas Organización de las Naciones UnidasMichelle Bachelet
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La ONU lanzó un recetario con platos que ayudan a frenar el cambio climático

La ONU lanzó un recetario con platos que ayudan a frenar el cambio climático

Lo más popular
Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
1

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
2

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán
3

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera
4

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera

Por qué nadie quiere agarrar los derechos de televisación del ascenso del fútbol argentino
5

Por qué nadie quiere agarrar los derechos de televisación del ascenso del fútbol argentino

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión
6

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión

Más Noticias
Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Ley Penal Juvenil: el Congreso de la Nación se prepara para definir el nuevo régimen

Ley Penal Juvenil: el Congreso de la Nación se prepara para definir el nuevo régimen

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Comentarios