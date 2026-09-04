Califican como una “minidictadura” el manejo de la Casa Argentina en París

“La Casa era un espacio de convivencia, cultura y arte. Hoy es un espacio de miedo, control, vigilancia, cámaras”, resume otro residente del pasado curso. El “control” es sólo con los argentinos, precisa. Una de las primeras decisiones de Muzio fue no rubricar la Carta de Valores de la Cité U, que cada año firman los directores. Esta defiende el respeto de los derechos humanos y la vida privada, y prohíbe la discriminación de género u orientación sexual, entre otros. Muzio dijo que no podía firmar “en conciencia” un documento que reconoce la igualdad de género y de orientación sexual.