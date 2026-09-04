Mundo

Califican como una “minidictadura” el manejo de la Casa Argentina en París

La residencia universitaria está a cargo de un funcionario ligado a la ultraderecha de Le Pen.

PRESTIGIO. La Casa Argentina albergó a intelectuales como Cortázar.
PRESTIGIO. La Casa Argentina albergó a intelectuales como Cortázar.
Hace 5 Hs

PARIS, Francia.- Denuncias de expulsiones, reuniones privadas de extrema derecha... La inquietud sobre la Casa Argentina en un prestigioso campus de residencias universitarias de París gana fuerza mientras se organiza la visita del presidente argentino, Javier Milei, a Francia.

Con casi un siglo de historia, la Casa Argentina en la Cité Universitaire de París, que albergó en el pasado a intelectuales como el escritor Julio Cortázar, se encuentra sumida en la polémica desde el nombramiento en 2024 por el gobierno de Milei del abogado franco-argentino Santiago Muzio como director.

En Chile, Milei llamó a unir a la derecha latinomericana

En Chile, Milei llamó a unir a la derecha latinomericana

“Es una minidictadura”, se vive con miedo constante y sin libertad de expresión, indica una residente durante el curso académico 2025/2026.

“Estamos escandalizados, es horrible lo que está pasando en esta casa”, abunda un director de otra de las 47 residencias de la “Cité U”.

Como muchas de las fuentes contactadas, ambos prefieren mantener el anonimato por miedo a la reacción de este abogado.

Muzio, ferviente católico, dirigía desde 2020 la antena en Madrid del Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), universidad privada fundada por la eurodiputada ultraderechista francesa Marion Maréchal, sobrina de la candidata a la elección presidencial de 2027 Marine Le Pen.

Investigación

Ante la preocupación creciente sobre su gestión de la Casa, el Ayuntamiento de París pidió el 30 de julio al canciller francés, Jean-Noël Barrot, una “investigación” y que trate la situación con Buenos Aires. “Mantenemos conversaciones con las autoridades argentinas”, dijo Barrot a la prensa, sin dar más detalles.

Milei: “El gobierno de Macri se dejó correr por los que tiraron piedras, nosotros no lo vamos a hacer”

Milei: “El gobierno de Macri se dejó correr por los que tiraron piedras, nosotros no lo vamos a hacer”

La delegada general de la fundación que gestiona la Cité U, Blandine Sorbe, dijo que trabaja para que la cuestión se aborde a nivel diplomático, en el contexto de la visita prevista de Milei a París a fines de septiembre e inicios de octubre.

La Cité Internationale Universitaire de París nació en 1925, tras la Primera Guerra Mundial, como lugar de encuentro para “contribuir a la construcción de un mundo de paz”, según su web. Cada año acoge a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades.

Empresario criticó el modelo de Milei: "Si hay reelección, de la industria argentina no va a quedar prácticamente nada"

Empresario criticó el modelo de Milei: Si hay reelección, de la industria argentina no va a quedar prácticamente nada

“La Casa era un espacio de convivencia, cultura y arte. Hoy es un espacio de miedo, control, vigilancia, cámaras”, resume otro residente del pasado curso. El “control” es sólo con los argentinos, precisa. Una de las primeras decisiones de Muzio fue no rubricar la Carta de Valores de la Cité U, que cada año firman los directores. Esta defiende el respeto de los derechos humanos y la vida privada, y prohíbe la discriminación de género u orientación sexual, entre otros. Muzio dijo que no podía firmar “en conciencia” un documento que reconoce la igualdad de género y de orientación sexual.

Temas FranciaParísJulio CortázarArgentinaMarine Le PenJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Paro de ATE: el Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos este jueves y viernes
1

Paro de ATE: el Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos este jueves y viernes

Psicosis posparto y maternidad: dos casos extremos que obligan a hablar de salud mental perinatal
2

Psicosis posparto y maternidad: dos casos extremos que obligan a hablar de salud mental perinatal

La venganza tiene forma de un agresivo virus mortal
3

La venganza tiene forma de un agresivo virus mortal

Luego de 35 años, vuelve a la pantalla grande “Terminator 2”
4

Luego de 35 años, vuelve a la pantalla grande “Terminator 2”

La creatividad de una supuesta artista trans alemana
5

La creatividad de una supuesta artista trans alemana

Ranking notas premium
Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
1

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Nace la súper cámara civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”
2

Nace la "súper cámara" civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”

La historia del “Loco” Salinas: fue campeón del mundo y tuvo una fortuna, pero los excesos lo llevaron a perderlo todo
3

La historia del “Loco” Salinas: fue campeón del mundo y tuvo una fortuna, pero los excesos lo llevaron a perderlo todo

Malvinas: entre el uso geopolítico de Trump sobre las islas y la sobreactuación de Milei
4

Malvinas: entre el uso geopolítico de Trump sobre las islas y la sobreactuación de Milei

Un casino en el bolsillo: cómo es el circuito que lleva las apuestas online hasta los adolescentes
5

Un casino en el bolsillo: cómo es el circuito que lleva las apuestas online hasta los adolescentes

Más Noticias
Paro de ATE: el Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos este jueves y viernes

Paro de ATE: el Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos este jueves y viernes

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Según Trump, Venezuela “no está lista” para tener elecciones

Según Trump, Venezuela “no está lista” para tener elecciones

Afirman que las reformas de Kast en Chile representan un riesgo para los derechos humanos

Afirman que las reformas de Kast en Chile representan un riesgo para los derechos humanos

Una startup tucumana usa IA y drones para detectar basurales

Una startup tucumana usa IA y drones para detectar basurales

Para el público infantil: desde Rusia llega la producción “Masha y los osos”

Para el público infantil: desde Rusia llega la producción “Masha y los osos”

El filme “Pepita, la pistolera” recrea una historia real

El filme “Pepita, la pistolera” recrea una historia real

La creatividad de una supuesta artista trans alemana

La creatividad de una supuesta artista trans alemana

Comentarios