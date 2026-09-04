Califican como una “minidictadura” el manejo de la Casa Argentina en París

PARIS, Francia.- Denuncias de expulsiones, reuniones privadas de extrema derecha... La inquietud sobre la Casa Argentina en un prestigioso campus de residencias universitarias de París gana fuerza mientras se organiza la visita del presidente argentino, Javier Milei, a Francia.
Con casi un siglo de historia, la Casa Argentina en la Cité Universitaire de París, que albergó en el pasado a intelectuales como el escritor Julio Cortázar, se encuentra sumida en la polémica desde el nombramiento en 2024 por el gobierno de Milei del abogado franco-argentino Santiago Muzio como director.
“Es una minidictadura”, se vive con miedo constante y sin libertad de expresión, indica una residente durante el curso académico 2025/2026.
“Estamos escandalizados, es horrible lo que está pasando en esta casa”, abunda un director de otra de las 47 residencias de la “Cité U”.
Como muchas de las fuentes contactadas, ambos prefieren mantener el anonimato por miedo a la reacción de este abogado.
Muzio, ferviente católico, dirigía desde 2020 la antena en Madrid del Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), universidad privada fundada por la eurodiputada ultraderechista francesa Marion Maréchal, sobrina de la candidata a la elección presidencial de 2027 Marine Le Pen.
Investigación
Ante la preocupación creciente sobre su gestión de la Casa, el Ayuntamiento de París pidió el 30 de julio al canciller francés, Jean-Noël Barrot, una “investigación” y que trate la situación con Buenos Aires. “Mantenemos conversaciones con las autoridades argentinas”, dijo Barrot a la prensa, sin dar más detalles.
La delegada general de la fundación que gestiona la Cité U, Blandine Sorbe, dijo que trabaja para que la cuestión se aborde a nivel diplomático, en el contexto de la visita prevista de Milei a París a fines de septiembre e inicios de octubre.
La Cité Internationale Universitaire de París nació en 1925, tras la Primera Guerra Mundial, como lugar de encuentro para “contribuir a la construcción de un mundo de paz”, según su web. Cada año acoge a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades.
“La Casa era un espacio de convivencia, cultura y arte. Hoy es un espacio de miedo, control, vigilancia, cámaras”, resume otro residente del pasado curso. El “control” es sólo con los argentinos, precisa. Una de las primeras decisiones de Muzio fue no rubricar la Carta de Valores de la Cité U, que cada año firman los directores. Esta defiende el respeto de los derechos humanos y la vida privada, y prohíbe la discriminación de género u orientación sexual, entre otros. Muzio dijo que no podía firmar “en conciencia” un documento que reconoce la igualdad de género y de orientación sexual.